26 जनवरी को जयपुर में ट्रैफिक अलर्ट! SMS स्टेडियम के आसपास ये सड़कें रहेंगी बंद, निकलने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी

Jaipur traffic advisory for 26 January: जयपुर में 26 जनवरी 2026 यानी की गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सुरक्षा व्यवस्था और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 25, 2026, 09:08 AM IST | Updated: Jan 25, 2026, 09:08 AM IST

Jaipur traffic advisory for 26 January: पुलिस के अनुसार सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक SMS स्टेडियम और विधानसभा क्षेत्र के आसपास ट्रैफिक पर विशेष नियंत्रण रहेगा. टोंक रोड पर नारायण सिंह तिराहे से गांधी नगर मोड़ तक सामान्य वाहनों की आवाजाही को बंद या डायवर्ट किया जा सकता है. वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान इस मार्ग को पूरी तरह नियंत्रित रखा जाएगा, जिससे आम यात्रियों को ऑप्शनल रास्तों का सहारा लेना होगा.


वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित
इसी तरह अंबेडकर सर्किल क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव अधिक रहने की संभावना है. 22 गोदाम सर्किल से अंबेडकर सर्किल की ओर आने वाले वाहनों को जरूरत के अनुसार अन्य मार्गों पर भेजा जाएगा. वहीं स्टेचू सर्किल और जनपथ होते हुए विधानसभा और SMS स्टेडियम की ओर जाने वाले रास्तों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इन क्षेत्रों में केवल पासधारी और अधिकृत वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी.

प्रशासन ने विशेष पार्किंग व्यवस्था भी की
गणतंत्र दिवस समारोह में आने वाले दर्शकों और मेहमानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष पार्किंग व्यवस्था भी की है. आम जनता और परेड में शामिल होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग अमरूदों का बाग में की जाएगी. इसके अलावा रामबाग सर्किल के पास स्थित सुबोध कॉलेज ग्राउंड को भी पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड का उपयोग वीआईपी और विशेष श्रेणी के वाहनों के लिए किया जाएगा.

भारी मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध
शहर में यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए भारी मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. 25 जनवरी की रात से 26 जनवरी की दोपहर तक जयपुर शहर की सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. अजमेर रोड, दिल्ली रोड और टोंक रोड से आने वाले भारी वाहनों को रिंग रोड और अन्य बाहरी वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

समय लेकर घर से निकलें
पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा के लिए समय से पहले निकलें. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट जाने वालों को सामान्य समय से कम से कम एक घंटा पहले घर से निकलने की सलाह दी गई है. साथ ही, टोंक रोड पर अधिक दबाव को देखते हुए नागरिकों को JLN मार्ग और पृथ्वीराज रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने को कहा गया है.

प्रशासन ने यह भी सुझाव दिया है कि जाम से बचने के लिए नागरिक जयपुर मेट्रो का अधिक से अधिक उपयोग करें. ट्रैफिक नियमों का पालन और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सहयोग करने से गणतंत्र दिवस का यह राज्य स्तरीय समारोह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सकेगा.

