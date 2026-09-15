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गणेश शोभायात्रा में संभलकर निकलें! जयपुर के इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

Jaipur News: जयपुर में मंगलवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर निकलने वाली भगवान गणेश की शोभायात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की है. शाम 4 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुरू होने वाली शोभायात्रा जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचेगी. इस दौरान कई मार्गों पर नो-व्हीकल और नो-पार्किंग व्यवस्था रहेगी, जबकि वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा. परकोटा क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश शोभायात्रा पूरी होने तक प्रतिबंधित रहेगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 15, 2026, 06:56 AM IST | Updated:Sep 15, 2026, 06:56 AM IST
गणेश शोभायात्रा में संभलकर निकलें! जयपुर के इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन
Image Credit: Jaipur Traffic Advisory Diversions

Jaipur Traffic Advisory Diversions: गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को जयपुर में भगवान गणेश की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. शोभायात्रा को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है. शोभायात्रा शाम 4 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर से रवाना होगी और निर्धारित मार्ग से होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचेगी. इस दौरान शोभायात्रा के आगे बढ़ने के साथ अलग-अलग चौराहों और मार्गों पर यातायात को वैकल्पिक एवं समानांतर रास्तों से डायवर्ट किया जाएगा.


मोती डूंगरी से गढ़ गणेश मंदिर तक शोभायात्रा

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शोभायात्रा मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुरू होकर मोती डूंगरी रोड, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान चौराहा और ब्रह्मपुरी बस स्टैंड होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचेगी. शोभायात्रा के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. त्रिमूर्ति सर्किल से जेडीए चौराहा, आरबीआई तिराहा से गणेश मंदिर के बीच तख्तेशाही रोड और धर्मसिंह सर्किल से गणेश मंदिर तक नो-व्हीकल व्यवस्था रहेगी.


धर्म सिंह सर्किल से पहले बदलेगा ट्रैफिक

शोभायात्रा के धर्म सिंह सर्किल पहुंचने से पहले गुरुद्वारा मोड़ से घाटगेट चौराहा की ओर यातायात बंद रहेगा. बर्फखाना चौराहा से जवाहर नगर रोड पर यातायात संचालित किया जाएगा. राजापार्क चौराहे से आगे सामान्य यातायात को आने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, त्रिमूर्ति सर्किल से नारायण सिंह तिराहा और नारायण सिंह सर्किल से त्रिमूर्ति की ओर यातायात संचालन बंद रहेगा.


मिनर्वा चौराहा से पहले इन रास्तों पर डायवर्जन

शोभायात्रा के मिनर्वा चौराहा पहुंचने से पहले भी कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था बदली जाएगी. गुरुद्वारा मोड़ से घाटगेट चौराहा की ओर यातायात बंद रहेगा. धर्म सिंह सर्किल क्रॉस करने के बाद गुरुद्वारा मोड़ से गोविंद मार्ग की ओर यातायात संचालित किया जाएगा. घाटगेट चौराहा से घाटगेट बाजार और मुक्ति मार्ग की ओर यातायात चलेगा. रोटरी सर्किल से जवाहर नगर बाईपास की ओर यातायात संचालित किया जाएगा. जरूरत के अनुसार गोनेर तिराहा आगरा रोड से गोनेर रोड की ओर भी यातायात डायवर्ट किया जा सकता है. रामनिवास बाग चौराहा से रामनिवास बाग के अंदर और चौड़ा रास्ता की ओर यातायात संचालन रहेगा. यादगार तिराहा से टोंक रोड की ओर और आवश्यकता के अनुसार रामगढ़ मोड़ से धोबीघाट-दिल्ली रोड की ओर भी यातायात संचालित किया जाएगा. रामगढ़ मोड़ से माउंट रोड, संजय सर्किल और शास्त्री नगर की ओर भी यातायात चलेगा.


सांगानेरी गेट और बड़ी चौपड़ पर विशेष व्यवस्था

शोभायात्रा के सांगानेरी गेट पहुंचने से पहले बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया, सुभाष चौक और रामगंज की ओर यातायात संचालन रहेगा. न्यूगेट चौराहा से बापू बाजार में प्रवेश बंद रहेगा. वहीं, संजय बाजार से जौहरी बाजार की तरफ भी यातायात बंद रहेगा. बड़ी चौपड़ पर शोभायात्रा पहुंचने से पहले सुभाष चौक से चार दरवाजा की ओर यातायात संचालित किया जाएगा. रामगंज चौपड़ से घाटगेट, गलता गेट और चार दरवाजा की ओर यातायात रहेगा. त्रिपोलिया बाजार से चौड़ा रास्ता और छोटी चौपड़ की तरफ यातायात संचालन किया जाएगा.


त्रिपोलिया गेट और छोटी चौपड़ पर डायवर्जन

शोभायात्रा के त्रिपोलिया गेट पहुंचने से पहले रामनिवास बाग चौराहा से रामनिवास बाग के अंदर यातायात संचालित होगा. बापू बाजार और नेहरू बाजार से न्यूगेट आने वाले वाहनों को रामनिवास बाग चौराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. छोटी चौपड़ से किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार और चांदपोल बाजार की ओर यातायात संचालन रहेगा.


इसके बाद छोटी चौपड़ पर शोभायात्रा पहुंचने से पहले संजय सर्किल से संसार चंद्र रोड और झोटवाड़ा रोड की तरफ यातायात संचालित किया जाएगा. चौगान चौराहा से बारह भाइयों का चौराहा और चौगान स्टेडियम रोड की ओर वाहनों को भेजा जाएगा. अजमेरी गेट से यादगार तिराहा की ओर यातायात चलेगा.


चौगान और ब्रह्मपुरी क्षेत्र में भी बदलाव

इंद्रा बाजार और नेहरू बाजार से किशनपोल बाजार आने वाले यातायात को अजमेरी बाहर की तरफ भेजा जाएगा. शोभायात्रा के चौगान चौराहा पहुंचने से पहले बारह भाइयों का चौराहा से नाहरगढ़ रोड पर यातायात संचालित किया जाएगा. लंगर के बालाजी और शिवाजी चौक से आने वाले यातायात का संचालन निषेध रहेगा. शोभायात्रा के ब्रह्मपुरी बस स्टैंड पहुंचने से पहले जोरावर सिंह गेट, सीताराम बाजार, मोहन पुलिया और गेटोर तिराहा की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा. गढ़ गणेश मंदिर से पहले मोहन पुलिया, फूटा कोट और रामगढ़ मोड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को भी वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा.


इन बाजारों में नो-पार्किंग

शोभायात्रा के दौरान एमडी रोड, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार और चौगान चौराहा से गढ़ गणेश मंदिर तक नो-पार्किंग व्यवस्था रहेगी. इसलिए इन मार्गों पर वाहन खड़ा करने से बचने की सलाह दी गई है.


बसों के रूट में भी बदलाव

जेसीटीएसएल और सिटी बसों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. गोपालपुरा की तरफ से यादगार तिराहा आने वाली जेसीटीएसएल बस और मिनी बसों को लक्ष्मी मंदिर से सहकार मार्ग पर संचालित किया जाएगा. टोंक रोड पर यातायात का दबाव अधिक होने पर यादगार तिराहा से गोपालपुरा की तरफ जाने वाली बसों को अशोका टी-पॉइंट से अशोका मार्ग पर भेजा जाएगा. शहर में संचालित जेसीटीएसएल और सिटी बसों का परकोटा क्षेत्र में संचालन निषेध रहेगा. एमआई रोड पर यातायात का अत्यधिक दबाव होने पर वहां चलने वाली बसों को भी डायवर्ट किया जाएगा.


रोडवेज और स्लीपर बसों के लिए अलग रूट

दिल्ली रोड से सिंधी कैंप आने वाली रोडवेज बसें चंदवाजी से एक्सप्रेस हाईवे, रोड नंबर 14 पुलिया और सर्विस रोड होते हुए सीकर रोड से विद्याधर नगर आगार बस स्टैंड पहुंच सकेंगी. सिंधी कैंप से दिल्ली रोड जाने वाली बसें पानीपेच तिराहा, चौमूं तिराहा, सीकर रोड, रोड नंबर 14 पुलिया और एक्सप्रेस हाईवे होते हुए दिल्ली रोड जाएंगी.


सिंधी कैंप से आगरा रोड की तरफ जाने वाली रोडवेज बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड, रोटरी सर्किल से किया जाएगा. लोक परिवहन और स्लीपर बसों के लिए भी दिल्ली रोड-सिंधी कैंप मार्ग पर समान वैकल्पिक रूट की व्यवस्था रहेगी. सिंधी कैंप के आसपास से आगरा रोड जाने वाली लोक परिवहन और स्लीपर बसों का संचालन प्राइवेट बस स्टैंड, टीपी नगर से किया जाएगा.


भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

यातायात पुलिस के अनुसार, शोभायात्रा पूरी होने तक परकोटा क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही निर्बाध रहेगी. शोभायात्रा के अलग-अलग स्थानों पर पहुंचने के साथ यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. ऐसे में वाहन चालकों से अपील है कि वे निर्धारित मार्गों और डायवर्जन का पालन करें और शोभायात्रा के रूट पर अनावश्यक रूप से वाहन लेकर न जाएं.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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