/जयपुर में कल घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर! श्रीकृष्ण शोभायात्रा को लेकर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Shri Krishna Procession: जयपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 5 सितंबर को निकलने वाली शोभायात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने खास व्यवस्था की है. शोभायात्रा शाम 4:30 बजे श्री गोविंद देवजी मंदिर परिसर से रवाना होगी. इसके बाद यह शहर के प्रमुख बाजारों और रास्तों से होते हुए श्री गोपीनाथ जी मंदिर पहुंचेगी. शोभायात्रा के दौरान परकोटा क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे में पुलिस ने कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट करने और कुछ जगहों पर वाहनों की आवाजाही रोकने का फैसला लिया है.



4 बजे से इन बाजारों में पार्किंग पर रोक

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शोभायात्रा को देखते हुए शाम 4 बजे से हवा महल बाजार, जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, चांदपोल बाजार और बगरूवालों का रास्ता समेत कई जगहों पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी.



पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन बाजारों में जाने वाले लोग अपने वाहन पहले ही निर्धारित पार्किंग स्थानों पर खड़े करें.



शोभायात्रा के रूट के साथ बदलेगा ट्रैफिक

शोभायात्रा गोविंद देवजी मंदिर से निकलकर जलेबी चौक, बांदरवाल गेट, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बापू बाजार, न्यू गेट चौराहा, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़ और चांदपोल बाजार होते हुए गोपीनाथ जी मंदिर पहुंचेगी.



शोभायात्रा के आगे बढ़ने के साथ संबंधित रास्तों पर यातायात रोका या डायवर्ट किया जाएगा. सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ की ओर आने वाले वाहनों को चार दरवाजा की तरफ भेजा जाएगा. वहीं बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक जाने वाले वाहनों को रामगंज चौपड़ और त्रिपोलिया की ओर डायवर्ट किया जाएगा.



न्यू गेट और त्रिपोलिया पर भी बदलाव

शोभायात्रा के न्यू गेट पहुंचने से पहले रामनिवास बाग चौराहा, नेहरू बाजार और त्रिपोलिया टी-पॉइंट से चौड़ा रास्ता की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा. त्रिपोलिया गेट के आसपास भी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी.



छोटी चौपड़ की ओर आने वाले ट्रैफिक को भी अजमेरी गेट, चौगान चौराहा और संजय सर्किल से डायवर्ट किया जाएगा. चांदपोल बाजार में शोभायात्रा पहुंचने पर बगरूवालों के रास्ते का सामान्य ट्रैफिक भी रोक दिया जाएगा.



ई-रिक्शा और ऑटो पर भी पाबंदी

शोभायात्रा के दौरान परकोटा क्षेत्र और निर्धारित रूट पर हल्के माल वाहक, ई-रिक्शा, ई-ऑटो और ऑटो रिक्शा के संचालन पर रोक रहेगी. परकोटा क्षेत्र में JCTSL और सिटी बसों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा. एमआई रोड पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर बसों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाएगा.



हालांकि अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 5 सितंबर को पुराने शहर की ओर निकलने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था देख लें और संभव हो तो वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें.

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