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Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

Jaipur Traffic Alert: निर्जला एकादशी और मोहर्रम को लेकर जयपुर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. गोविंददेवजी मंदिर क्षेत्र सहित कई मार्गों पर वाहनों की एंट्री और पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी. ताजिया जुलूस को देखते हुए वैकल्पिक रूट लागू किए जाएंगे.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 07:50 AM|Updated: Jun 25, 2026, 07:50 AM
Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Traffic Alert: राजधानी जयपुर में निर्जला एकादशी और मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. दोनों पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है.

निर्जला एकादशी के अवसर पर 25 जून को प्रसिद्ध गोविंददेवजी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. हर वर्ष इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर क्षेत्र के आसपास यातायात संबंधी विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं.

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प्रशासन के अनुसार सादुल सिंह की नाल, जलेब चौक, आतिश मार्केट गेट और सब्जी मंडी की ओर से गोविंददेवजी मंदिर क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने और भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी. मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

पुराने शहर के बाजारों में पार्किंग पर रहेगा प्रतिबंध

भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुराने शहर के प्रमुख बाजारों में भी विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं. सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपड़, बापू बाजार, जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, त्रिपोलिया बाजार और गणगौरी बाजार सहित कई क्षेत्रों में सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी.

पुलिस का कहना है कि इन बाजारों में श्रद्धालुओं और आम लोगों की संख्या अधिक रहने की संभावना है, इसलिए पार्किंग प्रतिबंध से यातायात जाम की स्थिति को रोका जा सकेगा.

मोहर्रम के ताजिया जुलूस को लेकर भी विशेष व्यवस्था

मोहर्रम के अवसर पर 25 जून की रात और 26 जून को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से ताजिया जुलूस बड़ी चौपड़ की ओर पहुंचेंगे. इस दौरान परकोटा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा. कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगी तथा सामान्य ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा.

पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले निर्धारित रूट और ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी जरूर प्राप्त करें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके.

सोशल मीडिया पर रहेगी विशेष निगरानी

पर्वों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए साइबर सेल को भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली किसी भी भ्रामक सूचना, अफवाह या भड़काऊ सामग्री पर कड़ी नजर रखी जाएगी. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आमजन से सहयोग की अपील

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है. साथ ही लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने, यातायात नियमों का पालन करने और किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने को कहा गया है.

प्रशासन का कहना है कि नागरिकों के सहयोग से ही दोनों पर्व सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकेंगे. शहरवासियों से अपील की गई है कि वे पुलिस और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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