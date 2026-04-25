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IPL मैच और VVIP दौरे के कारण जयपुर में भारी ट्रैफिक व्यवधान, जेएलएन, टोंक रोड और सी-स्कीम में ट्रैफिक डायवर्जन, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan News: शनिवार को जयपुर में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के दौरे के साथ आईपीएल सीजन का पहला मैच होने जा रहा है. इसके चलते पूरे शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। मैच समाप्त होने तक सभी भारी वाहनों का जयपुर में प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 25, 2026, 10:10 AM|Updated: Apr 25, 2026, 10:10 AM
IPL मैच और VVIP दौरे के कारण जयपुर में भारी ट्रैफिक व्यवधान, जेएलएन, टोंक रोड और सी-स्कीम में ट्रैफिक डायवर्जन, जानें पूरी डिटेल
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Jaipur Traffic Alert: शनिवार को जयपुर में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के दौरे के साथ-साथ आईपीएल के इस सीजन का पहला मैच होने जा रहा है. इसके कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी. जेएलएन मार्ग, टोंक रोड, सहकार मार्ग, लालकोठी, सी-स्कीम और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.


डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल ने बताया कि वीवीआईपी विजिट के दौरान एयरपोर्ट से राजस्थान यूनिवर्सिटी तक जेएलएन मार्ग पर यातायात को पूरी तरह डायवर्ट कर दिया जाएगा. मैच के दौरान शाम को यूनिवर्सिटी गेट से यूनिवर्सिटी मोड़ होते हुए टोंक रोड की ओर जाने वाले वाहनों को जनता स्टोर से डायवर्ट किया जाएगा. टोंक रोड पर दबाव बढ़ने पर गांधी नगर मोड़ और आरबीआई कट से भी यातायात को मोड़ा जाएगा. इसके अलावा जेडीए चौराहा से रामबाग चौराहा की ओर आने वाले वाहनों को जरूरत अनुसार डायवर्ट किया जाएगा. स्टैच्यू सर्किल से पोलो सर्किल और पंकज सिंघवी मार्ग से विधानसभा तिराहा के बीच चलने वाले यातायात को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा.


मैच के दौरान पार्किंग पर भी सख्ती बरती जाएगी. गांधी नगर मोड़ से नारायण सिंह तिराहा तक, रामबाग से 22 गोदाम सर्किल तक, स्टैच्यू सर्किल से विधानसभा तिराहा तक जनपथ और विधानसभा तिराहा से फ्रूट मंडी कट (टोंक रोड) तक पंकज सिंघवी मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषिद्ध रहेगी. आईपीएल मैच समाप्त होने तक पूरे शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा.


दर्शकों के वाहनों के लिए गेट-वार पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वीआईपी वाहनों की पार्किंग साउथ ब्लॉक में आर्चरी ग्राउंड, तैराकी पूल के पास और टेनिस ग्राउंड में होगी. ईस्ट गेट से आने वाले दर्शकों के वाहन सुबोध स्कूल/कॉलेज ग्राउंड रामबाग के पास पार्क किए जाएंगे. नॉर्थ गेट से आने वाले दर्शकों के लिए हाईकोर्ट अंडरग्राउंड पार्किंग, एसएमएस इंवेस्टमेंट ग्राउंड और अंबेडकर सर्किल के पास जगह तय की गई है. वहीं वेस्ट गेट से आने वाले वाहनों की पार्किंग अमरूदों के बाग में रहेगी. रोडवेज बसें मैच के दिन नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज टी-पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, स्टैच्यू सर्किल, पार्क प्राइम और चौमूं हाउस चौराहा से गुजरेंगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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