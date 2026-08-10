/भारी वाहनों से हादसे रोकने की तैयारी, जयपुर RTO द्वितीय के क्षेत्र में बनेंगे नो एंट्री जोन

Jaipur Traffic News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले एक वर्ष के दौरान भारी वाहनों से कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं. हरमाड़ा, 200 फुट एक्सप्रेस-वे और सीकर रोड क्षेत्र में हादसों की संख्या अधिक रही है. अब जयपुर शहर में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने इन हादसों पर रोक लगाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है. इसके लिए परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई द्वारा संयुक्त रूप से तैयारी की जाएगी.

सड़क सुरक्षा के लिहाज से जयपुर RTO द्वितीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव

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सड़क सुरक्षा के लिहाज से परिवहन विभाग के जयपुर आरटीओ द्वितीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं. यहां कुछ हिस्सों को नो एंट्री जोन और कुछ को भारी वाहनों के आवागमन के लिहाज से चिन्हित किया जा रहा है. भारी वाहनों के आवागमन के लिए नो एंट्री की व्यवस्था तय करने पर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 22 जुलाई को हुई पिछली बैठक में चर्चा की गई थी.

इस दौरान निर्णय लिया गया कि पहले इस व्यवस्था को परीक्षण के रूप में लागू किया जाएगा. एक पखवाड़े तक रोजाना सुबह और शाम के पीक ऑवर्स में निगरानी की जाएगी. सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक पीक ऑवर्स में यातायात संचालन का परीक्षण किया जाएगा. परीक्षण अवधि में आए परिणामों को लेकर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा.

इस तरह रहेगा नो एंट्री जोन या भारी वाहन क्षेत्र

टोडी मोड़ से रोड नंबर 14 की ओर से भारी वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी. एक्सप्रेस-वे से वीकेआई के लिए एंट्री और एग्जिट प्रतिबंधित रहेगा. बढ़ारना कल्वर्ट से ही विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवागमन रहेगा. टोडी मोड़ से दौलतपुरा एक्सप्रेस-वे तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी. वाया भैरू खेजड़ा-सेवापुरा की यह सड़क चौड़ी होगी. टोडी मोड़ से दौलतपुरा एक्सप्रेस-वे तक रोड मीडियन भी बनाया जाएगा. टोडी मोड़ से दौलतपुरा एक्सप्रेस वे तक सर्विस लेन का निर्माण भी होगा. ग्रामीण क्षेत्रों के वाहनों के आवागमन के लिए सर्विस लेन बनेगी. संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट पर कार्य योजना तय होगी.

इन कार्यों को पूरा करने को लेकर एनएचएआई, जेडीए और यातायात पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई जाएगी. यह टीम संयुक्त रूप से इन स्थलों का निरीक्षण करेगी. इसके बाद इसकी रिपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी. ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के निर्णय के आधार पर बदलाव लागू किए जाएंगे. रोड नंबर 14 से टोडी मोड़ सर्विस लेन से संबंधित प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया कि पहले एनएचएआई, जेडीए और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा. संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड द्वारा हादसे कम करने और ट्रैफिक जाम रोकने की दिशा में कार्य किए जाएंगे.

भारी वाहनों के लिहाज से ये बदलाव भी होंगे

रोड नंबर 14 से टोडी मोड़ सर्विस लेन पर फेंसिंग कार्य किया जाएगा. मेन रोड और सर्विस लेन के बीच फेंसिंग होने से सुविधा रहेगी. सर्विस लेन में राजकीय उमा विद्यालय हरमाड़ा के पास स्पीड ब्रेकर लेंगे. संकटमोचन हनुमान मंदिर से कुंडा चेक पोस्ट तक भी सर्विस लेन बेहतर होगी. सीकर रोड पर रोड नंबर 14 की शुरुआत में बदलाव किए जाएंगे. यहां स्लिप लेन और मुख्य रोड का मर्जर किया जाएगा, जिससे सड़क चौड़ी रहे.