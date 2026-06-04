/जयपुर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी गफलत! घर पर खड़ी स्कॉर्पियो का कट गया 5 हजार का चालान

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में हरमाड़ा क्षेत्र से यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. विश्वकर्मा क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो वाहन का चालान काटे जाने की गफलत से वाहन मालिक परेशान हो गया. जानकारी के अनुसार, यातायात पुलिस ने RJ18 UB 8100 नंबर की स्कॉर्पियो का 5 हजार रुपये का चालान काट दिया, जबकि संबंधित वाहन पिछले कई दिनों से अजीतगढ़ सीकर में घर पर खड़ा था.

4 मई 2026 के दिन का यह चालान कटा हुआ है. इस दिन स्कोर्पियो घर पर ही खड़ी हुई थी. मोबाइल पर चालान का मैसेज आते ही वाहन मालिक के होश उड़ गए. पीड़ित का कहना है कि जिस वाहन का चालान किया गया है और उसकी स्कॉर्पियो में रंग व मॉडल तक का अंतर साफ दिखाई दे रहा है. जिस गाड़ी का चालान काटा गया है.

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वह स्कॉर्पियो सफेद रंग की जो अजीतगढ़ में खड़ी है, तो सड़क पर घूम रही थी वह काले रंग की गाड़ी है. दोनों गाड़ियों के नंबर एक ही नजर आ रहे हैं. ऐसे में एक गाड़ी के नंबर फर्जी होने की संभावना है. यातायात पुलिस को पहले जांच करनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी के नंबर फर्जी हैं. फिर कार्रवाई करनी चाहिए.

विश्वकर्मा क्षेत्र में तैनात यातायात निरीक्षक नवरत्न धौलिया ने यह चालान किया. उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. अब पीड़ित के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गलती उसकी नहीं है, तो वह इस चालान का निस्तारण कैसे करवाएं.



ऑनलाइन चालान कट जाए तो क्या करें?

अगर आपका चालान कट गया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है. यदि गलती आपकी है, तो आप इसे Parivahan e-Challan वेबसाइट के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन भर सकते हैं और अगर चालान गलती से या तकनीकी खराबी के कारण कट गया है, तो आप घर बैठे ही शिकायत दर्ज करके इसे रद्द या सही करवा सकते हैं.