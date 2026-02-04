Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में REELS बनाने वाले ध्यान दें! अगर की यह गलती तो ट्रैफिक पुलिस करेगी तगड़ी कार्रवाई, नहीं मिलेगी माफी

Jaipur News: जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. कार की सनरूफ से रील बनाने या स्टंट करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. अब तक 10 मामलों में केस दर्ज किए गए हैं, जो कैमरों में कैद फुटेज के आधार पर दर्ज हुए हैं. ये मामले कानोता, जामडोली, शिप्रापथ, आमेर, जयसिंहपुरा खोर, शिवदासपुरा और सदर थाना क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने साफ किया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Feb 04, 2026, 10:45 AM IST | Updated: Feb 04, 2026, 10:45 AM IST

Trending Photos

खेजड़ी के पेड़ों से मिलती है यह विश्व प्रसिद्ध सब्जी, उंगलियां चाट-चाट कर खाते हैं लोग! जानें आसान रेसिपी
7 Photos
bikaner news

खेजड़ी के पेड़ों से मिलती है यह विश्व प्रसिद्ध सब्जी, उंगलियां चाट-चाट कर खाते हैं लोग! जानें आसान रेसिपी

राजस्थान में फिर लौटा कोहरा और कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 5.4°C, बारिश-ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में फिर लौटा कोहरा और कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 5.4°C, बारिश-ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Jaipur Gold Silver Price Update Today: फिर आसमान पर पहुंचा सोना, औंधे मुंह गिरी चांदी, एक झटके में कम हो गए 20 हजार रुपये, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजे रेट
8 Photos
Jaipur gold silver rate

Jaipur Gold Silver Price Update Today: फिर आसमान पर पहुंचा सोना, औंधे मुंह गिरी चांदी, एक झटके में कम हो गए 20 हजार रुपये, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजे रेट

Rajasthan Weather Update: घर से निकलने से पहले पढ़ लें राजस्थानवासी, मेघगर्जन के साथ आज कई जिलों में बारिश और ताबड़तोड़ ओले गिरने की चेतावनी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: घर से निकलने से पहले पढ़ लें राजस्थानवासी, मेघगर्जन के साथ आज कई जिलों में बारिश और ताबड़तोड़ ओले गिरने की चेतावनी

जयपुर में REELS बनाने वाले ध्यान दें! अगर की यह गलती तो ट्रैफिक पुलिस करेगी तगड़ी कार्रवाई, नहीं मिलेगी माफी

Jaipur News: सड़क हादसों पर नियंत्रण और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत कार की सनरूफ से रील बनाना या स्टंट करना अब भारी पड़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की लापरवाही न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है.

जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 10 मामलों में वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं. यह कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर की गई है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में लोग जानबूझकर नियम तोड़ रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है.

इन थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए मामले
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यह मामले जयपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं. अब तक कानोता, जामडोली, शिप्रापथ, आमेर, जयसिंहपुरा खोर, शिवदासपुरा और सदर थाना क्षेत्रों में वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


इन मामलों में कार की सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाना, चलते वाहन में स्टंट करना और यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी जैसे आरोप शामिल हैं.

कैमरों की नजर में हर गतिविधि
पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर में लगे ट्रैफिक कैमरे और सीसीटीवी सिस्टम हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं. नियम तोड़ने वालों की पहचान कैमरों में कैद फुटेज के आधार पर की जा रही है और संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी.

सड़क हादसों पर नियंत्रण की कोशिश
जयपुर पुलिस का कहना है कि यह अभियान मुख्य रूप से सड़क हादसों पर नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. हाल के दिनों में रील बनाने और स्टंट करने के दौरान हुई घटनाओं को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की जान जोखिम में न डालें.

जयपुर ट्रैफिक पुलिस का यह विशेष अभियान उन लोगों के लिए सख्त चेतावनी है, जो सड़क को स्टंट और रील का मंच समझते हैं. नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news