जयपुर में REELS बनाने वाले ध्यान दें! अगर की यह गलती तो ट्रैफिक पुलिस करेगी तगड़ी कार्रवाई, नहीं मिलेगी माफी

Jaipur News: सड़क हादसों पर नियंत्रण और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत कार की सनरूफ से रील बनाना या स्टंट करना अब भारी पड़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की लापरवाही न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है.

जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 10 मामलों में वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं. यह कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर की गई है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में लोग जानबूझकर नियम तोड़ रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है.

इन थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए मामले

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यह मामले जयपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं. अब तक कानोता, जामडोली, शिप्रापथ, आमेर, जयसिंहपुरा खोर, शिवदासपुरा और सदर थाना क्षेत्रों में वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं.

इन मामलों में कार की सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाना, चलते वाहन में स्टंट करना और यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी जैसे आरोप शामिल हैं.

कैमरों की नजर में हर गतिविधि

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर में लगे ट्रैफिक कैमरे और सीसीटीवी सिस्टम हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं. नियम तोड़ने वालों की पहचान कैमरों में कैद फुटेज के आधार पर की जा रही है और संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी.

सड़क हादसों पर नियंत्रण की कोशिश

जयपुर पुलिस का कहना है कि यह अभियान मुख्य रूप से सड़क हादसों पर नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. हाल के दिनों में रील बनाने और स्टंट करने के दौरान हुई घटनाओं को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की जान जोखिम में न डालें.

जयपुर ट्रैफिक पुलिस का यह विशेष अभियान उन लोगों के लिए सख्त चेतावनी है, जो सड़क को स्टंट और रील का मंच समझते हैं. नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी.

