जयपुर में इस डेट से इस डेट तक ट्रैफिक कर सकता है परेशान, नोट करें ट्रैफिक गाइडलाइन

Jaipur Traffic Diversion: जयपुर, 19 मार्च 2026. जयपुर यातायात पुलिस ने शिला देवी माता मंदिर, आमेर में 19 मार्च से 26 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाले नवरात्र मेला के दौरान विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की घोषणा की है. भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए आमेर रोड पर वाहनों के मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) किए जाएंगे.
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Jaipur Shila Mata Mela Traffic: जयपुर, 19 मार्च 2026. जयपुर यातायात पुलिस ने शिला देवी माता मंदिर, आमेर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध शिला माता नवरात्र मेला के दौरान पूरे क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने का ऐलान कर दिया है. 19 मार्च से 26 मार्च 2026 तक चलने वाले इस नवरात्र मेला में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए आमेर रोड समेत आसपास के सभी प्रमुख मार्गों पर सख्त ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. पुलिस का प्रयास है कि मेला शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और बिना किसी जाम के संपन्न हो.
पुलिस प्रेस नोट के अनुसार मेला 19 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च 2026 तक चलेगा. पहले दिन से ही भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए यातायात पुलिस ने दो चरणों में डायवर्जन प्लान तैयार किया है. 19 से 26 मार्च तक सामान्य वाहनों के लिए और 20 मार्च से अतिरिक्त सख्ती के साथ भारी वाहनों पर नियंत्रण रखा जाएगा. शिला माता मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी गई है.
ट्रैफिक डायवर्जन की विस्तृत व्यवस्था
जयपुर शहर से आमेर होकर दिल्ली रोड की ओर जाने वाले सभी वाहनों को रामगढ़ मोड़ से डायवर्ट कर भोबीवाट, कच की पाटी और सदहा मोड़ होते हुए आगे भेजा जाएगा. वहीं, दिल्ली रोड से आमेर होकर जयपुर शहर आने वाले वाहनों को आमेर रोड से डायवर्ट कर सदहा मोड़, कच की पाटी और भोबीवाट मार्ग से निकाला जाएगा. सी.टी. रोड से सी.टी. रोड होते हुए आमेर रोड जाने वाले वाहनों को रामगढ़ मोड़, पुरानी बाईपास, दिल्ली रोड आदि से डायवर्ट कर भोबीवाट, कच की पाटी, सदहा मोड़ की ओर मोड़ा जाएगा. दिल्ली रोड से आमेर की ओर आने वाले वाहनों को रामगढ़ मोड़ और आमेर तिराहा से डायवर्ट किया जाएगा. इन व्यवस्थाओं से आमेर रोड पर जाम की स्थिति पूरी तरह टाली जा सकेगी.
बसों एवं भारी वाहनों के लिए अलग व्यवस्था
बसों और मिनी बसों के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए गए हैं. रामगढ़ मोड़ से आमेर की ओर जाने वाली बसें भोबीवाट होकर दिल्ली बाईपास से आमेर पहुंचेंगी. वहीं आमेर से रामगढ़ मोड़ की ओर आने वाली बसें आमेर तिराहा से भोबीवाट होते हुए रामगढ़ मोड़ पहुंचेंगी. भारी वाहनों को रामगढ़ मोड़, पुरानी बाईपास, दिल्ली बाईपास आदि से डायवर्ट कर रामगढ़ मोड़ और दिल्ली रोड की ओर भेजा जाएगा. इस व्यवस्था से आमेर रोड पर बसों और ट्रकों की आवाजाही सुचारू रहेगी और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी.
पार्किंग और सुरक्षा संबंधी अपील
श्रद्धालुओं से यातायात पुलिस की विशेष अपील है कि वे मंदिर परिसर में केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों (शिला माता मंदिर पार्किंग) का ही उपयोग करें. हवा महल, चांदपोल, झालाना, सिकर रोड, 200 फीट रोड आदि क्षेत्रों में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी. मंदिर आने वाले वाहनों को निर्दिष्ट पार्किंग में ही खड़ा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वाहन जब्त किए जा सकते हैं.
नागरिकों से अनुरोध और पुलिस का संदेश
जयपुर यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे डायवर्जन संकेतों का पूर्ण सम्मान करें, अनावश्यक भीड़ से बचें और मेला को शांतिपूर्ण बनाए रखें. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था सिर्फ यातायात सुधार के लिए नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाई गई है. यदि कोई भी नागरिक ट्रैफिक संबंधी समस्या का सामना करता है तो वह निकटतम यातायात पुलिसकर्मी या हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है.
इस व्यापक तैयारी से जयपुरवासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मेला का आनंद बिना किसी परेशानी के उठाने का मौका मिलेगा. यातायात पुलिस का यह प्रयास पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल है कि कैसे बड़े धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित रूप से मनाया जा सकता है.
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