जयपुर में जाम और हादसों का अंत! सिग्नल-फ्री होंगे सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड, यू-टर्न और सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग का प्लान

Jaipur signal free roads: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की हालिया बैठक में सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर को सिग्नल-फ्री बनाने का फैसला लिया गया है. इससे ट्रैफिक लाइट पर रुकने की समस्या खत्म होगी, यात्रा समय कम होगा और जाम से मिलेगी राहत.
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Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जेडीए की ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की हालिया बैठक में सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर को सिग्नल-फ्री बनाने का फैसला लिया गया है. इससे ट्रैफिक लाइट पर रुकने-रुकवाने की समस्या खत्म होगी और वाहनों का प्रवाह सुचारु बनेगा.
सीकर रोड पर 10 यू-टर्न और न्यू सांगानेर रोड पर 7 यू-टर्न
प्रोजेक्ट के तहत सीकर रोड पर 10 और न्यू सांगानेर रोड पर 7 व्यवस्थित सिग्नल-फ्री यू-टर्न बनाए जाएंगे. इन यू-टर्नों को वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया जाएगा, ताकि दाएं-बाएं मुड़ने में आसानी हो और जाम की समस्या कम हो. सीकर रोड पर लगातार जाम और हादसों की शिकायतें आती रहती हैं, इस सुधार से इनका स्थायी समाधान निकलने की उम्मीद है.
जंक्शन री-डिजाइन और सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग
JDA ने प्रमुख चौराहों और जंक्शनों का री-डिजाइन करने का प्लान बनाया है. पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग (टेबल-टॉप या अन्य डिजाइन) विकसित की जाएंगी, जिससे स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी. न्यू सांगानेर रोड पर फुटपाथ का विकास और सड़क किनारे ग्रीनरी (हरित क्षेत्र) बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा, जो शहर को पर्यावरण-अनुकूल और सुंदर बनाएगा.
अगले महीने से शुरू होगा कार्य
ये बदलाव अगले महीने (अप्रैल 2026) से शुरू होने वाले हैं. JDA ने दिल्ली-गुरुग्राम मॉडल की तर्ज पर इन सड़कों को सिग्नल-फ्री बनाने की योजना बनाई है, जहां 160 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर यू-टर्न और रोटरी का इस्तेमाल कर ट्रैफिक को तेज किया जाता है. इससे यात्रा समय कम होगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी.
स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम
यह फैसला जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार की दिशा में JDA का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. शहर के व्यस्त मार्गों पर जाम कम होने से दैनिक यातायात आसान बनेगा. JDA ने कहा है कि कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और लोगों को असुविधा कम से कम होगी. अधिक जानकारी के लिए JDA की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय अपडेट चेक करें. कुल मिलाकर, यह प्रोजेक्ट जयपुरवासियों के लिए राहत लेकर आएगा.