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BRICS कूटनीति का केंद्र बना जयपुर, पीयूष गोयल की अगुवाई में उद्योग-व्यापार मंत्रियों की अहम बैठक

भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत जयपुर में उद्योग और व्यापार मंत्रियों की दो दिवसीय उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हो रही है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 06, 2026, 02:17 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 02:17 PM IST
BRICS कूटनीति का केंद्र बना जयपुर, पीयूष गोयल की अगुवाई में उद्योग-व्यापार मंत्रियों की अहम बैठक
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गया है. भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत आयोजित उद्योग और व्यापार मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक में BRICS सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी बैठक में मौजूद हैं.

बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया के मंत्री एवं प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. इस उच्चस्तरीय बैठक में व्यापार, उद्योग, निवेश और आर्थिक सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. माना जा रहा है कि यहां होने वाली चर्चा सितंबर में प्रस्तावित BRICS शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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सितंबर में होगी BRICS बैठक
जयपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उद्योग और व्यापार मंत्रियों की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों पर होने वाले विचार-विमर्श के निष्कर्ष सितंबर में प्रधानमंत्री स्तर पर होने वाली BRICS बैठक के लिए आधार तैयार करेंगे.

पीयूष गोयल ने कहा...
देश की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा.

बैठक के साथ विदेशी प्रतिनिधियों के लिए जयपुर की सांस्कृतिक विरासत का विशेष अनुभव भी तैयार किया गया है. शुक्रवार को BRICS देशों के मंत्री हवामहल, आमेर और सिटी पैलेस का भ्रमण करेंगे. हवामहल के सामने सभी मंत्रियों का सामूहिक ग्रुप फोटो भी प्रस्तावित है.

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरे जयपुर शहर को पारंपरिक लहरिया थीम पर सजाया गया है. प्रमुख मार्गों, चौराहों और आयोजन स्थलों पर विशेष सजावट की गई है, जबकि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

बैठक के साथ-साथ विदेशी मेहमानों के लिए जयपुर की सांस्कृतिक विरासत का विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है. कल BRICS देशों के मंत्री हवामहल, आमेर और सिटी पैलेस का भ्रमण करेंगे. हवामहल के सामने सभी मंत्रियों का ग्रुप फोटो भी प्रस्तावित है. विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पूरे शहर को पारंपरिक लहरिया थीम से सजाया गया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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