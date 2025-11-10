जयपुर के पन्नी गरान मोहल्ला में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से मलबे में दबे कई मजदूर

Jaipur Building Collapse: जयपुर में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. सुभाष चौक थाना क्षेत्र के पन्नी गरान मोहल्ला में एक निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार अचानक ढह गई. हादसे के समय बेसमेंट में काम कर रहे चार मजदूर मलबे में दब गए.
Trending Photos
Jaipur Building Collapse: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. सुभाष चौक थाना क्षेत्र के पन्नी गरान मोहल्ला में एक निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार अचानक ढह गई. हादसे के समय बेसमेंट में काम कर रहे चार मजदूर मलबे में दब गए.
सूचना मिलते ही सुभाष चौक थाना पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए SDRF टीम की भी मदद ली जा रही है.
सुभाष चौक थाना SHO किशन कुमार यादव ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान बेसमेंट के ऊपर नई छत डाली जा रही थी. दोपहर करीब 2:30 बजे दीवार और छत दोनों ढह गए. इस हादसे में 4 से 5 मजदूर दब गए. अब तक एक घायल मजदूर को निकालकर SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.
माणक चौक ACP पीयूष कविया ने बताया कि दो मलबे में दबे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत दल लगातार प्रयास कर रहा है. मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात है.
सिविल डिफेंस और SDRF टीमें जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाने में जुटी है. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायलों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!