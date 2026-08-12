Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में अब खटाखट निकलेंगे वाहन, मुहाना मंडी से हल्दी घाटी तक जाम को ठेंगा दिखाते हुए निकलेंगी गाडियां, बन रहा महा अंडरपास

जयपुर में अब खटाखट निकलेंगे वाहन, मुहाना मंडी से हल्दी घाटी तक जाम को ठेंगा दिखाते हुए निकलेंगी गाडियां, बन रहा महा अंडरपास

Rajasthan Government Project: जयपुर में मुहाना मंडी और हल्दी घाटी मार्ग को जोड़ने वाले 440 मीटर लंबे टूलेन अंडरपास से हजारों वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है. जेडीए अक्टूबर से काम शुरू कर सकता है. सबसे बड़ा फायदा प्रतापनगर, टोंक रोड, सांगानेर, मुहाना मंडी और डिग्गी-मालपुरा रोड की तरफ आने-जाने वाले लोगों को मिलेगा. नया रास्ता बनने के बाद करीब 20-25 हजार वाहन चालकों का रोजाना समय बचेगा और कई व्यस्त रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सकता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 12, 2026, 12:39 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 12:39 PM IST
जयपुर में अब खटाखट निकलेंगे वाहन, मुहाना मंडी से हल्दी घाटी तक जाम को ठेंगा दिखाते हुए निकलेंगी गाडियां, बन रहा महा अंडरपास
Image Credit: Muhana Mandi Underpass

Muhana Mandi Underpass: राजधानी जयपुर में रोजाना ट्रैफिक से जूझने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है. मुहाना मंडी मोड़ और हल्दी घाटी मार्ग को जोड़ने के लिए टूलेन अंडरपास बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद खासतौर पर सांगानेर, मुहाना, प्रतापनगर और टोंक रोड की तरफ आने-जाने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. जेडीए की योजना के मुताबिक जयपुर-सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन के नीचे करीब 440 मीटर लंबा अंडरपास बनाया जाएगा. इसके साथ नहर के समानांतर करीब चार किलोमीटर लंबी 160 फीट रोड भी विकसित की जाएगी. इससे मौजूदा रास्ते की दूरी करीब 6 किलोमीटर से घटकर लगभग 4 किलोमीटर रह जाएगी.


सबसे बड़ा फायदा किन इलाकों को मिलेगा?
इस नए कनेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा मुहाना मंडी, सांगानेर, हल्दी घाटी मार्ग, प्रतापनगर और टोंक रोड की तरफ आने-जाने वाले वाहन चालकों को मिल सकता है. खासकर जो लोग डिग्गी-मालपुरा रोड से मुहाना मंडी होते हुए हल्दी घाटी की ओर जाते हैं, उन्हें अभी कई घुमावदार और जाम वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है. नया अंडरपास बनने के बाद मुहाना मोड़ से वाहन नहर के समानांतर सड़क से सीधे अंडरपास के रास्ते हल्दी घाटी मार्ग पहुंच सकेंगे. इससे न सिर्फ दूरी कम होगी, बल्कि सफर का समय भी घटने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source


इन रास्तों पर कम हो सकता है ट्रैफिक
अभी डिग्गी-मालपुरा रोड से हल्दी घाटी की तरफ जाने वाला ट्रैफिक सांगानेर मालपुरा गेट, सांगानेर थाना पुलिया, गोशाला और आगे हल्दी घाटी मार्ग की ओर जाता है. इन रास्तों पर कई जगह ट्रैफिक का दबाव रहता है. खासकर सांगानेर मालपुरा गेट, स्टेडियम, सांगा सेतु पुलिया और टोंक रोड की तरफ जाम की स्थिति बनने पर वाहन चालकों को काफी समय लग जाता है. नया अंडरपास बनने के बाद इस ट्रैफिक का एक हिस्सा सीधे मुहाना मोड़ से नए रास्ते पर जा सकेगा. इससे सांगानेर मालपुरा गेट से लेकर टोंक रोड की तरफ पड़ने वाले व्यस्त हिस्सों पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है.


20 से 25 हजार वाहन चालकों को फायदा
जेडीए के मुताबिक इस नए कनेक्शन से रोजाना करीब 20 से 25 हजार वाहन चालकों को फायदा मिल सकता है. अभी हल्दी घाटी तक पहुंचने में जाम के कारण कई बार 30 से 40 मिनट तक लग जाते हैं. नया रास्ता बनने के बाद यही सफर करीब 10 से 15 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है. यानी रोजाना आने-जाने वाले लोगों के लिए समय की अच्छी बचत होगी. मुहाना मोड़ से हल्दी घाटी मार्ग तक करीब 2 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी. इसका सीधा असर ईंधन की खपत और वाहन चालकों के रोजाना सफर पर भी पड़ सकता है.


अक्टूबर से शुरू हो सकता है काम
प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूसी की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है. जेडीए की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर से निर्माण शुरू करने की तैयारी है. अंडरपास की लंबाई करीब 440 मीटर, ऊंचाई 5.5 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होगी. यह टूलेन बनाया जाएगा, जिससे छोटे वाहनों के साथ भारी वाहन भी निकल सकेंगे. निर्माण पूरा करने के लिए करीब नौ महीने का समय तय किया गया है.


प्रतापनगर और टोंक रोड वालों को भी राहत
इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ मुहाना मंडी तक सीमित नहीं रहेगा. प्रतापनगर और टोंक रोड से डिग्गी-मालपुरा रोड और मुहाना मंडी जाने वाले लोगों को भी सीधा फायदा मिल सकता है. नया रास्ता बनने के बाद जगतपुरा की तरफ से आने-जाने वाला ट्रैफिक भी बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा. इससे शहर के दक्षिणी हिस्से में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है. यानी जयपुर के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ एक अंडरपास नहीं, बल्कि एक नया शॉर्टकट और ट्रैफिक का वैकल्पिक रास्ता होगा.


मुहाना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा
इसी क्षेत्र में जेडीए की ओर से मुहाना स्थित स्वर्ण विहार योजना में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना है. करीब 2170 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स पर 2.57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यहां बॉक्स क्रिकेट, लॉन टेनिस कोर्ट, बच्चों के लिए खेल मैदान और पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी. कुल मिलाकर मुहाना-हल्दी घाटी कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा सांगानेर, मुहाना मंडी, प्रतापनगर, टोंक रोड और डिग्गी-मालपुरा रोड से आने-जाने वाले वाहन चालकों को मिलने की उम्मीद है. अंडरपास शुरू होने के बाद इन इलाकों के बीच सफर छोटा होगा और मौजूदा व्यस्त रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम हो सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

मेट्रो, हाईवे, पानी और सीवरेज... राजस्थान में 55 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, PPP मॉडल से बढ़ेगा निजी निवेश

झुंझुनूं के इस वार्ड की बदलेगी तस्वीर! MLA राजेंद्र भांबू ने किया 1.80 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण

बीकानेर-जैसलमेर में लगेंगी 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं, भूमि आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Government project

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में अब खटाखट निकलेंगे वाहन, मुहाना मंडी से हल्दी घाटी तक जाम को ठेंगा दिखाते हुए निकलेंगी गाडियां, बन रहा महा अंडरपास
2
3
4
5