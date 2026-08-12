/जयपुर में अब खटाखट निकलेंगे वाहन, मुहाना मंडी से हल्दी घाटी तक जाम को ठेंगा दिखाते हुए निकलेंगी गाडियां, बन रहा महा अंडरपास

Muhana Mandi Underpass: राजधानी जयपुर में रोजाना ट्रैफिक से जूझने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है. मुहाना मंडी मोड़ और हल्दी घाटी मार्ग को जोड़ने के लिए टूलेन अंडरपास बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद खासतौर पर सांगानेर, मुहाना, प्रतापनगर और टोंक रोड की तरफ आने-जाने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. जेडीए की योजना के मुताबिक जयपुर-सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन के नीचे करीब 440 मीटर लंबा अंडरपास बनाया जाएगा. इसके साथ नहर के समानांतर करीब चार किलोमीटर लंबी 160 फीट रोड भी विकसित की जाएगी. इससे मौजूदा रास्ते की दूरी करीब 6 किलोमीटर से घटकर लगभग 4 किलोमीटर रह जाएगी.



सबसे बड़ा फायदा किन इलाकों को मिलेगा?

इस नए कनेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा मुहाना मंडी, सांगानेर, हल्दी घाटी मार्ग, प्रतापनगर और टोंक रोड की तरफ आने-जाने वाले वाहन चालकों को मिल सकता है. खासकर जो लोग डिग्गी-मालपुरा रोड से मुहाना मंडी होते हुए हल्दी घाटी की ओर जाते हैं, उन्हें अभी कई घुमावदार और जाम वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है. नया अंडरपास बनने के बाद मुहाना मोड़ से वाहन नहर के समानांतर सड़क से सीधे अंडरपास के रास्ते हल्दी घाटी मार्ग पहुंच सकेंगे. इससे न सिर्फ दूरी कम होगी, बल्कि सफर का समय भी घटने की उम्मीद है.

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इन रास्तों पर कम हो सकता है ट्रैफिक

अभी डिग्गी-मालपुरा रोड से हल्दी घाटी की तरफ जाने वाला ट्रैफिक सांगानेर मालपुरा गेट, सांगानेर थाना पुलिया, गोशाला और आगे हल्दी घाटी मार्ग की ओर जाता है. इन रास्तों पर कई जगह ट्रैफिक का दबाव रहता है. खासकर सांगानेर मालपुरा गेट, स्टेडियम, सांगा सेतु पुलिया और टोंक रोड की तरफ जाम की स्थिति बनने पर वाहन चालकों को काफी समय लग जाता है. नया अंडरपास बनने के बाद इस ट्रैफिक का एक हिस्सा सीधे मुहाना मोड़ से नए रास्ते पर जा सकेगा. इससे सांगानेर मालपुरा गेट से लेकर टोंक रोड की तरफ पड़ने वाले व्यस्त हिस्सों पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है.



20 से 25 हजार वाहन चालकों को फायदा

जेडीए के मुताबिक इस नए कनेक्शन से रोजाना करीब 20 से 25 हजार वाहन चालकों को फायदा मिल सकता है. अभी हल्दी घाटी तक पहुंचने में जाम के कारण कई बार 30 से 40 मिनट तक लग जाते हैं. नया रास्ता बनने के बाद यही सफर करीब 10 से 15 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है. यानी रोजाना आने-जाने वाले लोगों के लिए समय की अच्छी बचत होगी. मुहाना मोड़ से हल्दी घाटी मार्ग तक करीब 2 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी. इसका सीधा असर ईंधन की खपत और वाहन चालकों के रोजाना सफर पर भी पड़ सकता है.



अक्टूबर से शुरू हो सकता है काम

प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूसी की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है. जेडीए की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर से निर्माण शुरू करने की तैयारी है. अंडरपास की लंबाई करीब 440 मीटर, ऊंचाई 5.5 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होगी. यह टूलेन बनाया जाएगा, जिससे छोटे वाहनों के साथ भारी वाहन भी निकल सकेंगे. निर्माण पूरा करने के लिए करीब नौ महीने का समय तय किया गया है.



प्रतापनगर और टोंक रोड वालों को भी राहत

इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ मुहाना मंडी तक सीमित नहीं रहेगा. प्रतापनगर और टोंक रोड से डिग्गी-मालपुरा रोड और मुहाना मंडी जाने वाले लोगों को भी सीधा फायदा मिल सकता है. नया रास्ता बनने के बाद जगतपुरा की तरफ से आने-जाने वाला ट्रैफिक भी बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा. इससे शहर के दक्षिणी हिस्से में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है. यानी जयपुर के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ एक अंडरपास नहीं, बल्कि एक नया शॉर्टकट और ट्रैफिक का वैकल्पिक रास्ता होगा.



मुहाना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा

इसी क्षेत्र में जेडीए की ओर से मुहाना स्थित स्वर्ण विहार योजना में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना है. करीब 2170 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स पर 2.57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यहां बॉक्स क्रिकेट, लॉन टेनिस कोर्ट, बच्चों के लिए खेल मैदान और पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी. कुल मिलाकर मुहाना-हल्दी घाटी कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा सांगानेर, मुहाना मंडी, प्रतापनगर, टोंक रोड और डिग्गी-मालपुरा रोड से आने-जाने वाले वाहन चालकों को मिलने की उम्मीद है. अंडरपास शुरू होने के बाद इन इलाकों के बीच सफर छोटा होगा और मौजूदा व्यस्त रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम हो सकता है.

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