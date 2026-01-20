स्कॉर्पियो से भी महंगा एक शादी कार्ड, 65 देवी-देवताओं के चित्र, 28 खंड....कीमत कर देगी हैरान

Jaipur News: जयपुर में एक शादी का कार्ड खूब सुर्खियों में है. ये कार्ड तीन किलो चांदी से तैयार किया गया, जिसकी कीमत
करीब 25 लाख रुपये है और इसमें 65 देवी-देवताओं की बारीक उकेरन की गई है.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में एक शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यह कोई सामान्य कार्ड नहीं बल्कि तीन किलो चांदी से तैयार विशेष आमंत्रण पत्र है. इसमें 65 देवी-देवताओं की बारीक उकेरन की गई है और इसकी डिजाइनिंग में पूरा एक साल लगा.
जयपुर में बना यह अनोखा शादी कार्ड अपने आप में कला का शानदार उदाहरण बन चुका है. दुल्हन के पिता ने अपने बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए 3 किलो चांदी से निमंत्रण कार्ड तैयार करवाया. कार्ड का साइज 8x6.5 इंच और गहराई 3 इंच रखी गई, जबकि निर्माण पर करीब 25 लाख रुपये का खर्च आया.
इस चांदी के कार्ड में कुल 128 अलग-अलग हिस्से बनाए गए हैं, जिन पर बारीकी से गणेशजी, राम दरबार, शिव-पार्वती, लक्ष्मीनारायण सहित 65 देवी-देवताओं की आकृतियां हाथ से उकेरी गई हैं. इसे पूरी तरह पारंपरिक शिल्प की विधि से तैयार किया गया है, जिसमें महीनों की नक्काशी और फिनिशिंग का काम शामिल रहा.
कार्ड एक मंदिर-सा दिखे
परिवार का कहना है कि यह कार्ड सिर्फ एक आमंत्रण नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक है. इसे एक कीमती 'यादगार कार्ड' के रूप में रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें. कार्ड बनाने वाले कारीगरों के मुताबिक, इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी कि 128 टुकड़ों को एक ही फ्रेम में इस तरह फिट किया जाए कि नक्काशी की सुंदरता जस की तस बनी रहे. कारीगरों ने बताया कि हर मूर्ति को अलग-अलग डिजाइन कर जोड़ा गया, ताकि पूरा कार्ड एक मंदिर-सा दिखे.
शादी में आए मेहमानों को यह खास कार्ड नहीं दिया गया, बल्कि इसे केवल एक प्रतीकात्मक यादगार के रूप में बनाया गया है. परिवार का कहना है कि इसे बनाने में सिर्फ चांदी ही नहीं, बल्कि महीनों की कारीगरी और धार्मिक भावनाओं का योगदान शामिल है.
दुल्हन के पिता ने कही ये बात
दुल्हन के पिता शिव जोहरी का कहना है कि जिस तरह से भगवान राम और सीता के विवाह समारोह में उनके पिता जनक ने सभी देवताओं को शादी में आने के लिए आग्रह किया था, उसी तरीके से हमने इस विवाह समारोह के कार्ड के जरिए देवी-देवताओं की तस्वीरें इस पर बनाई है और उन्हें विवाह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है.
यह अनोखा कार्ड सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. लोग इसे पारंपरिक कला, आधुनिक शुद्धि और धार्मिक भावनाओं का अनूठा मिश्रण बता रहे हैं. खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल या कोटिंग नहीं की गई, ताकि चांदी की प्राकृतिक चमक बरकरार रहे.
