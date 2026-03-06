Good News: अब इलाज के लिए नहीं लगेगी लंबी कतार! जयपुर में दो शिफ्ट में खुलेगी OPD

Ayushman Arogya Mandir OPD Timing: जयपुर में शहरी क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (U-AAM) की ओपीडी अब फिर से दो पारियों में संचालित की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार यह व्यवस्था आज से लागू कर दी गई है, जिससे शहरी इलाकों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अधिक सुविधा मिल सकेगी.

नई व्यवस्था के तहत गर्मियों के सीजन, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, ओपीडी दो समय पर चलेगी. पहली पारी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी शाम 5 बजे से 7 बजे तक संचालित होगी. वहीं सर्दियों के सीजन में, जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रहता है, ओपीडी का समय थोड़ा बदला रहेगा. इस दौरान पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पारी शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलेगी.

स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार रविवार और राजकीय अवकाश के दिनों में अस्पतालों की ओपीडी एक ही पारी में संचालित की जाएगी. इन दिनों सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मरीजों को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

दरअसल, कोविड-19 महामारी से पहले अस्पतालों में ओपीडी दो पारियों में ही चलती थी. लेकिन महामारी के बाद व्यवस्था में बदलाव करते हुए ओपीडी को एक ही पारी में संचालित करने का निर्णय लिया गया था. इसके कारण कई बार मरीजों को उपचार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था और भीड़ भी बढ़ जाती थी.

मरीजों की बढ़ती संख्या और उन्हें होने वाली दिक्कतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. दो पारियों में ओपीडी शुरू होने से मरीजों को इलाज के लिए अधिक समय मिलेगा और अस्पतालों में भीड़ का दबाव भी कम होने की संभावना है. इससे शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाने में मदद मिलेगी.

