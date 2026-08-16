/जयपुर में बाजार के बीच कटर से काटा Bank Of India का ATM, आधे घंटे तक चला चोरों का 'ऑपरेशन'!

Jaipur News: वैशाली नगर थाना इलाके चोर बैंक एटीएम काटकर करीब दो लाख की नकदी ले गए. वारदात खिरनी फाटक लाल मंदिर के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर हुई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से सबूत जुटाए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में पता चला कि तीन आरोपी थे, जिनका हुलिया बैंक पर लगे सीसीटीवी फुटेज में आ गया. अब वारदात खोलना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है.

शहर में खिरनी फाटक के पास लाल मंदिर के पीछे बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लगा हुआ है. चोर एटीएम मशीन को काटकर बॉक्स से नकदी ले गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला. दरअसल एटीएम के आसपास बाजार की और दुकानें भी है, जिससे इस तरह चोरी होना आश्चर्य की बात है. बताया जा रहा है कि रात करीब तीन बजे बाद चोर एटीएम पर आए और एटीएम के अंदर घुसने के बाद शटर को आधा नीचे गिरा दिया और फिर वारदात को अंजाम दिया. चोर करीब आधा घंटे से ज्यादा समय तक एटीएम के अंदर ही रहे और वारदात को अंजाम देते रहे लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी. इधर सुबह करीब 9 बजे किसी ने पुलिस को एटीएम काटे जाने की सूचना दी. सूचना पर वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह, एसीपी अनिल कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

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गैस कटर से काटा एटीएम

एसीपी अनिल कुमार शर्मा के अनुसार मौके पहुंचे और बैंक कर्मचारी और इंजीनियर को बुलाया. बैंक कर्मियों के अनुसार रात को ही एटीएम में दो लाख रुपए डाले थे. इसके बाद करीब पांच हजार रुपए की निकासी हुई है. ऐसे में चोर एक लाख 95 हजार रुपए लेकर गए हैं. मौका देखने पर साफ पता चला कि एटीएम को गैस कटर की मदद से काटा गया है. एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी को देखने पर पता चल रहा है कि आरोपी तीन जने थे, जिनके हाथों में प्लास और अन्य नकब थे. इधर वारदात की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम और तकनीकी टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है.

स्कॉर्पियो एन से आए चोर

एसीपी अनिल कुमार के अनुसार एटीएम के पास स्कॉर्पियो एन खड़ी हुई दिखी है. इससे लगता है कि चोर इसी वाहन से आए और वारदात करने के बाद चले गए. सीसीटीवी में स्कॉर्पियो का नम्बर साफ दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन पुलिस आगे दुकानों और सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज से स्कॉर्पियो के नम्बर का पता लगा रही है. वारदात के बाद पुलिस ने टीमें गठित कर सुराग लगाने के लिए भेज दी. पुलिस मानवीय और तकनीकी आधार पर चोरों का पता लगा रही है.