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जयपुर में बाजार के बीच कटर से काटा Bank Of India का ATM, आधे घंटे तक चला चोरों का 'ऑपरेशन'!

Jaipur News: जयपुर के वैशाली नगर इलाके में खिरनी फाटक के पास बैंक ऑफ इंडिया का ATM गैस कटर से काटकर 1.95 लाख रुपये चोरी कर लिए गए. वारदात में तीन आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं, जो स्कॉर्पियो N से आए थे. पुलिस CCTV के आधार पर तलाश में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 16, 2026, 11:06 AM IST | Updated:Aug 16, 2026, 11:06 AM IST
जयपुर में बाजार के बीच कटर से काटा Bank Of India का ATM, आधे घंटे तक चला चोरों का 'ऑपरेशन'!
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: वैशाली नगर थाना इलाके चोर बैंक एटीएम काटकर करीब दो लाख की नकदी ले गए. वारदात खिरनी फाटक लाल मंदिर के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर हुई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से सबूत जुटाए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में पता चला कि तीन आरोपी थे, जिनका हुलिया बैंक पर लगे सीसीटीवी फुटेज में आ गया. अब वारदात खोलना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है.

शहर में खिरनी फाटक के पास लाल मंदिर के पीछे बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लगा हुआ है. चोर एटीएम मशीन को काटकर बॉक्स से नकदी ले गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला. दरअसल एटीएम के आसपास बाजार की और दुकानें भी है, जिससे इस तरह चोरी होना आश्चर्य की बात है. बताया जा रहा है कि रात करीब तीन बजे बाद चोर एटीएम पर आए और एटीएम के अंदर घुसने के बाद शटर को आधा नीचे गिरा दिया और फिर वारदात को अंजाम दिया. चोर करीब आधा घंटे से ज्यादा समय तक एटीएम के अंदर ही रहे और वारदात को अंजाम देते रहे लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी. इधर सुबह करीब 9 बजे किसी ने पुलिस को एटीएम काटे जाने की सूचना दी. सूचना पर वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह, एसीपी अनिल कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

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गैस कटर से काटा एटीएम
एसीपी अनिल कुमार शर्मा के अनुसार मौके पहुंचे और बैंक कर्मचारी और इंजीनियर को बुलाया. बैंक कर्मियों के अनुसार रात को ही एटीएम में दो लाख रुपए डाले थे. इसके बाद करीब पांच हजार रुपए की निकासी हुई है. ऐसे में चोर एक लाख 95 हजार रुपए लेकर गए हैं. मौका देखने पर साफ पता चला कि एटीएम को गैस कटर की मदद से काटा गया है. एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी को देखने पर पता चल रहा है कि आरोपी तीन जने थे, जिनके हाथों में प्लास और अन्य नकब थे. इधर वारदात की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम और तकनीकी टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है.

स्कॉर्पियो एन से आए चोर
एसीपी अनिल कुमार के अनुसार एटीएम के पास स्कॉर्पियो एन खड़ी हुई दिखी है. इससे लगता है कि चोर इसी वाहन से आए और वारदात करने के बाद चले गए. सीसीटीवी में स्कॉर्पियो का नम्बर साफ दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन पुलिस आगे दुकानों और सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज से स्कॉर्पियो के नम्बर का पता लगा रही है. वारदात के बाद पुलिस ने टीमें गठित कर सुराग लगाने के लिए भेज दी. पुलिस मानवीय और तकनीकी आधार पर चोरों का पता लगा रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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