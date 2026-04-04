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राजस्थान में मिडिल ईस्ट वॉर का असर! LPG किल्लत से ठप हुई खपत, मंडी में सब्जियों का लगा अंबार

Jaipur News: मुहाना मंडी में खीरा 5 रुपये और टमाटर 8 रुपये किलो तक पहुंच गया है, फिर भी खरीददार नहीं मिल रहे. एलपीजी संकट और मिडिल ईस्ट हालात के चलते होटल-रेस्टोरेंट बंद जैसे हालात हैं, जिससे सब्जियों की खपत तेजी से घट गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 04, 2026, 02:08 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 02:08 PM IST

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राजस्थान में मिडिल ईस्ट वॉर का असर! LPG किल्लत से ठप हुई खपत, मंडी में सब्जियों का लगा अंबार

Jaipur News: मिडिल ईस्ट के चलते मुहाना मंडी में सब्जियों पर असर देखने को मिल रहा है. एलपीजी संकट के चलते होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य खरीददार नहीं मिलने से मुहाना मंडी में सब्जियों के ढेर लग रहे है. इस बार मानसून की अच्छी बारिश से प्रदेश में सब्जियां भरपूर उपज होने से मुहाना मंडी में भारी मात्रा में सब्जियों की आवक हो रही है. ऐसे में किसानों को उनकी उपज का भाव नहीं मिलने से बहुत कम दाम में बेचने को मजबूर हैं. इसके बावजूद भी सब्जियों के खरीददार नहीं मिलने से बची हुई सब्जियों को सब्जी मंडी व्यापारी सब्जियों को गौशला भेज रहे हैं.

एशिया की सबसे बडी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में इन दिनों सब्जियों के खरीददार नहीं मिलने से सब्जी खराब हो रही है. ऐसे में सब्जी मंडी व्यापारी इन बची हुई सब्जियों को गौशाला भेज रहे हैं. जयपुर फल एवं सब्ज़ी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष योगेश तंवर ने बताया कि मिडिल ईस्ट वॉर के चलते सब्जी के खरीददार नहीं मिलने से किसानों को उनकी उपज का भाव नहीं मिल रहा.

मुहाना मंडी में थोक में थोक में 10 से 15 रुपये किलो बिकने वाला खीरा 5 रुपये किलो में भी नहीं बिक रहा. वहीं 20 रुपये किलो का टमाटर 8 रुपये किलो में भी खरीद नहीं पा रहा है. यही हाल मंडी की अन्य सब्जियों का देखा जा रहा है. कई किसानों को बिना बेचे ही सब्जियां छोड़कर लौटना पड़ रहा है, जिन्हें सब्जी व्यापारियों को गौशाला में सब्जियां भेजनी पड़ रही हैं.

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सब्जियां पहले अब
खीरा, 10-15, 2-5
टमाटर, 13-20, 5-8
ककड़ी, 30-40, 10-15
कद्दू, 8-10, 3-5
लौकी, 10-15, 5-6

पत्तागोभी, 7-8, 3-4
गोभी, 30-35, 10-15
हरी मिर्च 15-18, 5-7

मुहाना मंडी के व्यापारियों के अनुसार, मिडिल ईस्ट वॉर के चलते जयपुर में एशिया की सबसे बडी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में इन दिनों रोजाना 30 से 40 छोटी गाड़ियां खीरा लेकर आती है, जिनमें केवल 15 से 20 गाड़ियां ही बिकती हैं. बाकी गाडियों के खरीददार नहीं होने से सब्जी खराब होने की संभावना बनी हुई है. इन दिनों मुहाना मंडी में ककड़ी की 2 से 3 गाड़ियां आती है, बिकती डेढ़ से दो ही गाडिया की बिक्री होती है.


पत्तागोभी की 15 से 20 गाड़ियां आती हैं, जिनमें से 12 से 13 भी नहीं बिक पातीं. वहीं कद्दू की रोजाना 100 से 115 गाड़ियां आती है, लेकिन बिकती केवल 45 से 50 ही है. लौकी की 90 से 100 गाड़ियां आती है, बिकती 40 से 45 हैं. वहीं टमाटर की बिक्री भी आवक के मुकाबले 70 से 80 फीसदी ही हो रही है.

गैस किल्लत से कुछ फैक्टरियों में काम कम होने से बेरोजगारी बढ़ी
मुहाना सब्जी मंडी के अध्यक्ष योगेश तंवर ने बताया कि मिडिल ईस्ट वॉर के चलते प्रदेश में सरकार की ओर से 25 से 45 दिन की समय गैस सिलेंडर सफ्लाई करने से एलपीजी किल्लत से रेस्टोरेंट और होटलों में सब्जियों की खपत कम हो गई है. छोटे ढाबे और ठेले भी बंद हो रहे हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव के कारण कारखानों और घरों में काम करने वाले प्रवासी अपने गांव लौट गए हैं.

गैस किल्लत से कुछ फैक्टरियों में काम कम होने से बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं अन्य राज्य शहरों के लोग शहर छोड़कर घर जाने को मजबूर हो गए हैं. वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के कारण वोटिंग होने से भी लोग राजधानी जयपुर समेत अन्य शहरों से शहर छोडकर जा रहे है, जिसके कारण खपत कम होने से मंडी में सब्जियों की मांग कम हो गई है.

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