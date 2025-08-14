Jaipur News: जयपुर पुलिस ने अपनी ही कार्रवाई को रस्सी का बना दिया सांप, 17 साल तक अंदरखाने दबाए रखी बात, अब जाकर खुली पोल

Jaipur New: राजधानी जयपुर में पुलिस का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें विद्याधरनगर पुलिस थाने से गायब हुआ वायरलेस फोन पिछले 17 सालों से एक पहेली बना हुआ था. अब पुलिस ने इस मामले से निपटने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाई और गायब वायरलेस फोन की गुमशुदगी दर्ज कर ली. यह वायरलेस सेट 2008 में गायब हुआ था, और आश्चर्यजनक रूप से पुलिस ने 2025 में, 17 साल बाद, इसकी शिकायत दर्ज की है, जो लोगों को हैरान कर रहा है.

17 साल तक वायरलेस फोन के गायब होने की दबाई बात

हैरान करने वाला यह कारनामा राजधानी जयपुर के विद्यानगर पुलिस थाने में सामने आया है, जहां 7 जुलाई 2008 को पुलिस थाने से एक वायरलेस सेट गायब हो गया था. इस बीच पुलिस ने यह बात दबाई रखी. न हीं इस मामले की उस समय कोई रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन इस बात का खुलासा 2025 में जाकर हुआ, जब अगस्त महीने में पुलिस ने गायब हुए वायरलेस फोन को लेकर गुमशुदगी दर्ज करवाई. इस दौरान हैरान भरी बात यह है कि 17 साल तक पुलिस वायरलेस फोन का पता नहीं लगा सकी.

विद्यानगर थाना पुलिस ने 17 साल तक खोए हुए वायरलेस फोन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दौरान उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई. मामला तब सामने आया जब 12 अगस्त 2025 को थाने के एसआई हरिराम ने वायरलेस फोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में एस नंबर 871 टीसीयू 2008 मॉडल जीएम-950 (एचबी) को खोने की जानकारी दी गई, जिसके बाद इस लंबे समय से दबे मामले का पता चला.

