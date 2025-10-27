Zee Rajasthan
जयपुर के गांव जहां लड्डू बंटे लेकिन पानी नहीं आया, जंग खा रहा 400 करोड़ का प्रोजेक्ट

Jaipur News : जयपुर के एक गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी आने के सपने लोगों ने देखें थे. पानी की टंकियों के स्ट्रक्चर बनने के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन काम ठप्प है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 27, 2025, 04:48 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 04:48 PM IST

जयपुर के गांव जहां लड्डू बंटे लेकिन पानी नहीं आया, जंग खा रहा 400 करोड़ का प्रोजेक्ट

Rajasthan Jal Jeevan Mission News : जयपुर के नजदीक नटाटा गांव में 2 साल पहले पहली बार सरकारी पानी की योजना आई तो लड्डू बंटे.उन्हें लगा अब तो बरसों की आस के बाद हर घर तक नल से पीने का का पानी पहुंचेगा.लेकिन 2 से खडे टंकियों के आधे अधूरे स्ट्रक्चर ने गांव की आस टूटने लगी है.अब तो हालात ये है चले है कि लाखों की टंकी का ढांचा जंग खा गया है.टंकी के स्ट्रक्चर दो साल दो साल से जंग खा रहा है.अब तक ना तो डोम लगा और ना ही पीढियां बनी.अब लोहे के सरियों पर जंग लग गई,जिसके बाद से अब डोम और सीढियों का निर्माण मुश्किल से होगा.जानकारों का कहना है.अब तो पूरा स्ट्रक्चर तोड़ना ही पडेगा.जिससे करोड़ों का सरकारी खजाना बर्बाद होगा.

गांव की मिठास कम हुई
गांव वालों का कहना है कि अब योजना गांव में आई तो लड्डू बंटे थे,लेकिन उन लड्डूओं ने इस गांव की मिठास ही कम कर दी.क्योंकि दो साल से टंकी जस की तस है.हालांकि जल जीवन मिशन में घोटालों के कारण काम बंद हुआ.लेकिन जनता का सवाल है कि इसका हर्जाना हम क्यों भुगते? जलदाय विभाग जल्द से जल्द इस योजना का शुरू करें,ताकि पीने का पानी हर घर तक पहुंच पाए. यहां 2024 तक पीने का पानी पहुंचना था.

नारदपुरा की भी यही कहानी
यही कहानी नारदपुरा गांव की है.जहां 300 घरों तक पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन का काम किया गया था,लेकिन यहां भी पानी की टंकियों का स्ट्रक्चर दो साल से ऐसा ही है.नारदपुरा सरपंच राजेंद्र बुनकर कहते है कि लोग तो अधूरी टंकी तो गांव की ट्राफी कहते है.जो 2 साल से सिर्फ खड़ी है.कांग्रेस राज में हुए घोटालों का हर्जाना हमें भुगतना पड़ रहा है.जी मीडिया की पड़ताल आगे बढ़ी और नारदपुरा गांवों में लोगों तक घर पहुंची तो वहां हमे पाइप लाइन घरों तक बिछी तो मिली, लेकिन पानी का कनेक्शन कही नहीं दिखा.गांव वालों का कहना है कि पिछले 2 साल से पानी की इतंजार कर रहे है.महिलाओं का दूर दराज से पीने का पानी लाना पड़ता है.यदि घर तक पीने का पानी पहुंचता तो दिक्कत नहीं होती.

5 जिलों में जंग लगी
नारदपुरा और नटाटा गांव की तरह जयपुर के 251 गांवों में जल जीवन मिशन मिशन को जंग लग गई है.दौसा,अलवर,सीकर,कोटपूतली-बहरोड के गांवों का भी कुछ इस तरह का हाल है.जहां जल जीवन मिशन को बुरी तरह जंग लग गई है.जानकारी के मुताबिक करीब 400 करोड के प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं

कोर्ट का स्टे,फर्म ब्लैक लिस्टेड
जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए टैंडर हासिल करने वाली फर्म श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म के अधिकतर काम अधूरे अटके हुए है.विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक निचली अदालत से फर्मों ने कार्यों के लिए स्टे ले रखा है,जबकि दूसरी तरफ फर्जी प्रमाण पत्रों के कारण जलदाय विभाग ने दोनो फर्मों पर काम पर रोक लगा रखी है.कोर्ट के स्टे कारण अधूरे कार्यों का टैंडर भी नहीं कर सकते.ऐसे में पीएचईडी में पैंच बुरी तरह से फंसा हुआ है.लेकिन इन सबके बीच जनता को हर घर नल योजना के जरिए पीने का पानी का इंतजार है.कोर्ट के स्टे बाद जलदाय विभाग उपरी अदालत में गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

