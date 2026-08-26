/जयपुर में 60% की ‘वोटिंग वॉल’ क्यों नहीं टूटती? 2004 से अब तक का आंकड़ा दे रहा बड़ा संकेत

Jaipur Voting Percentage: जयपुर नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी और मुद्दे हर बार बदलते हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत का सवाल अब भी कायम है. शहर में मतदान बढ़ा जरूर है, लेकिन यह आंकड़ा 60 फीसदी के आसपास पहुंचकर ठहर जाता है. अब 2026 के चुनाव में प्रशासन के सामने इस पुरानी सीमा को तोड़ने की चुनौती है.



चार चुनावों का रिकॉर्ड क्या बताता है?

जयपुर में नगर निगम चुनाव के पुराने आंकड़े देखें तो मतदान में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. 2004 में मतदान करीब 41 फीसदी था. 2009 में यह 52 फीसदी के करीब पहुंचा. 2014 में आंकड़ा 60 फीसदी के आसपास रहा. इसके बाद 2020 में जयपुर दो नगर निगमों में बंट गया. कोरोना के दौर में ग्रेटर में करीब 58 फीसदी और हेरिटेज में करीब 58 फीसदी मतदान हुआ.

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वोटिंग ट्रेंड का चार्ट

चुनाव वर्ष मतदान प्रतिशत

2004 41.30%

2009 51.80%

2014 करीब 60%

2020 ग्रेटर 58.31%

2020 हेरिटेज 57.82%



करीब 40 फीसदी वोटर अब भी बूथ से दूर

जयपुर जैसे बड़े शहर में नौकरीपेशा, किराएदार, युवा और ऐसे मतदाताओं की संख्या काफी है, जो मतदान के दिन शहर से बाहर रहते हैं. कई लोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना में नगर निगम चुनाव को कम महत्वपूर्ण मानते हैं. यही सोच मतदान प्रतिशत बढ़ाने में बड़ी रुकावट बन सकती है.

इस बार माइक्रो प्लानिंग पर जोर

जिला निर्वाचन विभाग अब स्वीप अभियान के साथ शहरी इलाकों में जागरूकता रथ चलाने की तैयारी में है. हालांकि केवल प्रचार अभियान से लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा. कम मतदान वाले बूथों और वार्डों की पहले पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाने की जरूरत होगी. युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा जा सकता है. वहीं बूथ लेवल अधिकारियों के जरिए घर-घर संपर्क और मतदान केंद्र की जानकारी पहुंचाना भी कारगर हो सकता है.

क्या 65 फीसदी तक पहुंचेगा जयपुर?

जयपुर में इस बार मुकाबला केवल 150 वार्डों के प्रत्याशियों के बीच नहीं है. प्रशासन के सामने असली चुनौती उन मतदाताओं को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाने की है, जो वोटर लिस्ट में तो शामिल हैं लेकिन मतदान नहीं करते. अगर कम मतदान वाले इलाकों पर पहले से फोकस किया गया और युवा, नौकरीपेशा व किराएदार वोटरों को जोड़ा गया, तो 60 फीसदी की पुरानी ‘वोटिंग वॉल’ टूट सकती है. सवाल यही है कि क्या जयपुर इस बार 65 फीसदी तक पहुंच पाएगा?

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