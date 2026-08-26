Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में 60% की ‘वोटिंग वॉल’ क्यों नहीं टूटती? 2004 से अब तक का आंकड़ा दे रहा बड़ा संकेत

जयपुर में 60% की ‘वोटिंग वॉल’ क्यों नहीं टूटती? 2004 से अब तक का आंकड़ा दे रहा बड़ा संकेत

Jaipur Municipal Election: जयपुर में नगर निगम चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती लगातार बनी हुई है. 2004 में करीब 41% से शुरू हुआ मतदान 2014 में 60% के आसपास पहुंचा, लेकिन 2020 में फिर 58% के करीब रह गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 26, 2026, 06:10 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 06:10 PM IST
जयपुर में 60% की ‘वोटिंग वॉल’ क्यों नहीं टूटती? 2004 से अब तक का आंकड़ा दे रहा बड़ा संकेत
Image Credit: Jaipur Voting Percentage

Jaipur Voting Percentage: जयपुर नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी और मुद्दे हर बार बदलते हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत का सवाल अब भी कायम है. शहर में मतदान बढ़ा जरूर है, लेकिन यह आंकड़ा 60 फीसदी के आसपास पहुंचकर ठहर जाता है. अब 2026 के चुनाव में प्रशासन के सामने इस पुरानी सीमा को तोड़ने की चुनौती है.


चार चुनावों का रिकॉर्ड क्या बताता है?
जयपुर में नगर निगम चुनाव के पुराने आंकड़े देखें तो मतदान में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. 2004 में मतदान करीब 41 फीसदी था. 2009 में यह 52 फीसदी के करीब पहुंचा. 2014 में आंकड़ा 60 फीसदी के आसपास रहा. इसके बाद 2020 में जयपुर दो नगर निगमों में बंट गया. कोरोना के दौर में ग्रेटर में करीब 58 फीसदी और हेरिटेज में करीब 58 फीसदी मतदान हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

वोटिंग ट्रेंड का चार्ट
चुनाव वर्ष मतदान प्रतिशत
2004 41.30%
2009 51.80%
2014 करीब 60%
2020 ग्रेटर 58.31%
2020 हेरिटेज 57.82%


करीब 40 फीसदी वोटर अब भी बूथ से दूर
जयपुर जैसे बड़े शहर में नौकरीपेशा, किराएदार, युवा और ऐसे मतदाताओं की संख्या काफी है, जो मतदान के दिन शहर से बाहर रहते हैं. कई लोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना में नगर निगम चुनाव को कम महत्वपूर्ण मानते हैं. यही सोच मतदान प्रतिशत बढ़ाने में बड़ी रुकावट बन सकती है.

इस बार माइक्रो प्लानिंग पर जोर
जिला निर्वाचन विभाग अब स्वीप अभियान के साथ शहरी इलाकों में जागरूकता रथ चलाने की तैयारी में है. हालांकि केवल प्रचार अभियान से लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा. कम मतदान वाले बूथों और वार्डों की पहले पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाने की जरूरत होगी. युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा जा सकता है. वहीं बूथ लेवल अधिकारियों के जरिए घर-घर संपर्क और मतदान केंद्र की जानकारी पहुंचाना भी कारगर हो सकता है.

क्या 65 फीसदी तक पहुंचेगा जयपुर?
जयपुर में इस बार मुकाबला केवल 150 वार्डों के प्रत्याशियों के बीच नहीं है. प्रशासन के सामने असली चुनौती उन मतदाताओं को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाने की है, जो वोटर लिस्ट में तो शामिल हैं लेकिन मतदान नहीं करते. अगर कम मतदान वाले इलाकों पर पहले से फोकस किया गया और युवा, नौकरीपेशा व किराएदार वोटरों को जोड़ा गया, तो 60 फीसदी की पुरानी ‘वोटिंग वॉल’ टूट सकती है. सवाल यही है कि क्या जयपुर इस बार 65 फीसदी तक पहुंच पाएगा?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

Rajasthan Politics: मालपुरा चुनाव में बागी बिगाड़ सकते हैं समीकरण, निर्दलीयों पर टिकी बोर्ड की राह

निकाय चुनावों में बीजेपी का युवाओं पर फोकस, जल्द होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

कांग्रेस का ‘मिशन निकाय चुनाव’ तैयार! टिकट से बगावत और बोर्ड तक, ऐसे साधेगी पूरा चुनावी गेम

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
rajasthan politics news
Rajasthan nikay Panchayat chunav

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में 60% की ‘वोटिंग वॉल’ क्यों नहीं टूटती? 2004 से अब तक का आंकड़ा दे रहा बड़ा संकेत
2
3
4
5