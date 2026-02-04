Zee Rajasthan
Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Imran
Published: Feb 04, 2026, 04:45 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 04:45 PM IST

जयपुर में वक्फ की 30 बीघा जमीन पर केयरटेकर का खेल? भूमाफियाओं के जाल में फंसी करोड़ों की संपत्ति

Waqf Property Scam Rajasthan: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानपुरा सड़वा और रामगढ़ रोड (जामे हिदायत क्षेत्र) में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सूत्रों और शिकायतों के अनुसार, लगभग 30 बीघा वक्फ भूमि पर केयरटेकरों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से अवैध कब्जे और निर्माण का 'बड़ा खेल' चल रहा है. इस मामले ने न केवल प्रशासनिक सतर्कता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर भी हड़कंप मचा दिया है.

वक्फ बोर्ड का सख्त रुख
राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. बोर्ड के अनुसार, संबंधित खसरा नंबरों की भूमि वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज है.

  • अवैध क्रय-विक्रय: बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वक्फ संपत्ति का क्रय-विक्रय कानूनन मान्य नहीं है.
  • अमान्य रजिस्ट्री: विशेषज्ञों के अनुसार, यदि वक्फ भूमि पर कोई रजिस्ट्री कराई भी गई है, तो वह कानूनन 'शून्य' (Void) मानी जाएगी.

जांच के घेरे में 'केयरटेकर' और भूमाफिया
शिकायत के अनुसार, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कुछ चेहरों पर ही 'डाका' डालने के आरोप लग रहे हैं. रिपोर्ट में प्रमुख रूप से जियाउर रहीम, मोहम्मद तालीम, आजम खान, रिज़वान खान उर्फ बंटी, मोहम्मद असलम और अकबर उर्फ उस्मान के नाम सामने आए हैं. हालांकि, पुलिस का कहना है कि जांच अभी प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इस मामले में चालान पेश किया जा सकता है.

आम जनता के लिए चेतावनी
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने इस प्रकरण पर सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा-

"वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का पंजीकरण कार्य लगातार जारी है. वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज जमीन का टाइटल कभी भी निजी नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता. जो भी अवैध निर्माण या कब्जे हुए हैं, उन्हें नियमानुसार मुक्त कराया जाएगा."

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी लुभावने ऑफर के झांसे में न आएं और जमीन खरीदने से पहले उसका टाइटल और रिकॉर्ड जरूर चेक करें.

सिस्टम के सामने बड़ी चुनौती
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वक्फ बोर्ड पहले ही आपत्ति दर्ज करा चुका था, तो भूमाफियाओं ने जमीनों के टुकड़े कर सोसायटियों के नाम पर रजिस्ट्री कैसे की? स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाते हुए इस नेटवर्क को ध्वस्त करे. पुलिस की आगामी कार्रवाई और पेश होने वाला चालान यह तय करेगा कि वक्फ की यह 30 बीघा जमीन भूमाफियाओं के चंगुल से कब आजाद होगी.

