/जयपुर में पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब मोबाइल पर मिलेगा पानी के बिल का अलर्ट

Jaipur News: जयपुर के लाखों पेयजल उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. अब पानी के बिल की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जलदाय विभाग जल्द ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा है जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीधे बिलिंग अलर्ट भेजा जाएगा. इससे समय पर बिल की जानकारी मिल सकेगी और भुगतान प्रक्रिया भी आसान होगी.

लंबे समय से बनी हुई थी बिलिंग की समस्या

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अब तक कई उपभोक्ताओं को समय पर पानी के बिल नहीं मिल पाते थे. कई बार चार महीने, छह महीने या उससे भी अधिक समय तक बिल जारी नहीं होने की शिकायतें सामने आती रही हैं. इसके कारण उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों का बिल जमा करवाना पड़ता था, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता था. विभाग की पुरानी बिलिंग व्यवस्था और तकनीकी कमियों के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई थी.

नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को हर महीने उनके मोबाइल नंबर पर बिल से संबंधित सूचना भेजी जाएगी. इससे उन्हें समय रहते भुगतान करने का अवसर मिलेगा और बकाया राशि बढ़ने की संभावना भी कम होगी.

मोबाइल पर मिलेगी बिल और भुगतान की पूरी जानकारी

जलदाय विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अलर्ट संदेश में पानी के बिल की राशि, अंतिम भुगतान तिथि और यदि कोई बकाया है तो उसकी जानकारी भी शामिल होगी. इससे उपभोक्ताओं को अपने बिल की स्थिति जानने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

फिलहाल विभाग की पेपर बिलिंग व्यवस्था जारी रहेगी. हालांकि भविष्य में इसे पूरी तरह पेपरलेस बनाने की संभावना भी जताई जा रही है. उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बिल भुगतान भी कर सकेंगे.

मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना होगा जरूरी

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर जलदाय विभाग में दर्ज करवाना होगा. इसके लिए संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा फोन के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी देकर मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने की सुविधा उपलब्ध है.

विभाग के अनुसार जुलाई महीने से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर बिलिंग अलर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

जयपुर में लाखों उपभोक्ताओं को करना होगा पंजीकरण

जयपुर में वर्तमान समय में 6 लाख से अधिक पेयजल उपभोक्ता हैं. इनमें से केवल करीब 1.25 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर ही विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हैं. इसका मतलब है कि लगभग 4.75 लाख उपभोक्ताओं को अभी अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाना होगा ताकि वे इस नई सुविधा का लाभ उठा सकें.

जुलाई से ऑनलाइन होगी बिलिंग व्यवस्था

जलदाय विभाग जुलाई से पानी की बिलिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी में है. विभाग बिजली कंपनियों की तर्ज पर डिजिटल बिलिंग सिस्टम विकसित करने का प्रयास कर रहा है. हालांकि इससे पहले भी विभाग द्वारा कई सुधारात्मक प्रयास किए गए थे, लेकिन वे पूरी तरह सफल नहीं हो सके. ऐसे में अब सभी की नजर इस नई व्यवस्था पर है कि यह उपभोक्ताओं को कितनी राहत दे पाती है और विभाग इसे कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाता है.