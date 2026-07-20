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जयपुर में पानी के बिलों की होने वाली है सफाई, करोड़ों की रिकवरी के लिए बड़ा एक्शन

Jaipur News : जयपुर में पानी के बिलिंग सिस्टम को एक बार फिर से सुधारने की कोशिश रहेगी. पानी की बिलिंग व्यवस्था अब एक साल के लिए निजी फर्म के हवाले होगी. मीटर रीडिंग, बिल तैयार करने, बिल प्रिंटिंग, बिल वितरण और एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने का ठेका दिया है.

Edited byPragati PantReported byAshish chauhan
Published: Jul 20, 2026, 03:57 PM|Updated: Jul 20, 2026, 03:57 PM
जयपुर में पानी के बिलों की होने वाली है सफाई, करोड़ों की रिकवरी के लिए बड़ा एक्शन
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : पिंकसिटी में फिर से पानी के बिलों का सिस्टम सुधारने की कोशिश की जाएगी. गलत बिलिंग रोकनेके लिए जलदाय विभाग सत्यापनकरेगा. दोमहीने बाद फिर से नियमित पेयजल बिलिंग सिस्टम शुरूहोगा. अभीभी लाखों उपभोक्ताओं ने पानी के बिलों का भुगतान नहींकिया. समयसे बिल नहीं आना भी उपभोक्ताओं के सबसेबड़ी परेशान है.

6 लाख उपभोक्ताओं के 340करोड़बाकी

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जयपुर में करीब 6 लाख पेयजल उपभोक्ताओं के 340करोड़बाकीहै. इसकीसबसेबड़ीवजह जलदाय विभाग का घटिया बिलिंगसिस्टम. वक्तपर बिल नहीं आने से उपभोक्ताओं कापैमेंटबढ़ताही चला जाताहै. अबबिलिंग सिस्टम को एक बार फिर से सुधारने की कोशिशरहेगी.पानी की बिलिंग व्यवस्था अब एक साल के लिए निजी फर्म के हवालेहोगी.मीटर रीडिंग, बिल तैयार करने, बिल प्रिंटिंग, बिल वितरण और एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने का ठेका दियाहै.इसके लिए फर्म को 4करोड़रुपए का भुगतान कियाजाएगा. अगरएजेंसी का काम संतोषजनक रहा, तो ठेके की अवधि छह माह बढ़ाने पर भी विचार कियाजाएगा.हालांकि बिलिंग का काम निजी एजेंसी को सौंपने के बावजूद विभाग ने मीटर रीडिंग पर नियंत्रण अपने पास रखाहै.निर्देश दिए गएहै.कि निजी एजेंसी को केवल विभाग की ओर से सत्यापित मीटर रीडिंग का ही रिकॉर्ड उपलब्ध करायाजाएगा.

बिलिंग से पहले मीटर रीडिंग का सत्यापन होगा

जिन क्षेत्रों में विभागीय कर्मचारी पहले से मीटर रीडिंग कर रहे हैं, वहां उनका कार्य पूर्ववत जारी रहेगा और ऐसे मामलों में निजी एजेंसी को मीटर रीडिंग के नाम पर अलग से कोई भुगतान नहींहोगा.चयनित एजेंसी पहले दो माह में शहर के सभी चालू और बंद मीटरों का भौतिक सत्यापन करेगी, इसके बाद ही नियमित बिलिंग शुरूहोगी.जयपुरमें 5.99 लाख जल उपभोक्ताहैं.शहर की प्रतिदिन पानी की मांग 8200 लाख लीटरहै.जबकि जलदाय विभाग 7500 लाख लीटर पानी की ही आपूर्ति कर पा रहाहै.यानी रोजाना करीब 700 लाख लीटर पानी की कमी बनी हुईहै.उपभोक्ताओं पर विभाग का करीब 340करोड़रुपए बकाया भी लंबितहै.पिछले कुछ वर्षों से गलत मीटर रीडिंग, औसत बिल और बिल वितरण मेंगड़बड़ीकी शिकायतें लगातार सामने आती रहीहैं.

इससे पहले भी कोशिश की

जलदाय विभाग ने इससे पहले भी कई बार कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम ही रही. उपभोक्ताओं के 6-6 महीने तक बिल नहीं आपाते. जिससेउनका बिलबढ़ताही चला जाताहै. फिरउपभोक्ताओं को एक साथ बिल जमा करवाने होतेहै.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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