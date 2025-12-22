कब तक जयपुर में जलसंकट ? 3 बार दूसरी लाइन का प्रस्ताव भेजा, 10 साल से कागजों में सिमटा

Bisalpur Project : जयपुर में पानी की लाइफ लाइन मतलब बीसलपुर प्रोजेक्ट. सालाना रख रखाव के लिए बीसलपुर में बालावाला पंप हाउस कुछ घंटों के लिए बंद किया हुआ कि पानी की रफ्तार बंद हो गई. क्योंकि जयपुर के लिए बीसलपुर की पाइपलाइन सिर्फ एक ही है.यदि ये लाइन बंद तो सब कुछ बंद.आज भी यही हुआ.

जयपुर में शाम की सप्लाई बंद रही.10 साल में तीन बार दूसरी लाइन का प्रस्ताव 3 बार भेजा, लेकिन अब तक ना तो मंजूरी मिली ना कोई काम हुआ. जब-जब बीसलपुर प्रोजेक्ट का शटडाउन होने से यही लाइफ लाइन आईसीयू में चली जाती है, क्योंकि जयपुर में पेयजल सप्लाई रोकनी पड़ती है.सप्लाई रोकने के दो बड़े कारण होते है.

पहला लाइन में अचानक लीकेज,दूसरा प्रोजेक्ट का प्रस्तावित शटडाउन.लाइन में बार बार अचानक लीकेज हुए,क्योंकि सुरजपुरा से जयपुर तक मुख्य लाइन में कई छेद हुए. बीसलपुर की लाइफ लाइन की वैकल्पिक व्यवस्था हो तो पेयजल के लिए शटडाउन नहीं लेना पड़ेगा.

3 बार प्रस्ताव भेजा,लेकिन कागजों में सिमटा

जयपुर बीसलपुर प्रोजेक्ट की लाइन में कई बार छेद हुए.एक तरफ बीसलपुर पाइप लाइन में 33 लीकेज की मरम्मत की हुई है, यदि इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर से शटडाउन लेना पडेगा.2017,2023,2024 में प्रस्ताव भेजा था.1900 करोड़ की लागत से नई पाइप लाइन डाले जब जाकर जयपुर में पेयजल संकट से निजात मिल सकती है. क्योंकि जब जब बीसलपुर लाइन में लीक हुई,तब तक जयपुर को अनिश्वित संकट से जूझना पड़ा.

बीसलपुर पर बढ़ती निर्भरता

वर्ष कस्बे, गांव आबादी

2000 10 कस्बे,1900 गांव 40 लाख

2020 20 कस्बे,2800 गांव 90 लाख

2022 20 कस्बे, 3000 गांव 1.10 करोड़

2024 22 कस्बे,3100 गांव 1.16 करोड़





