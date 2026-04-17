/गर्मी बढने पर पानी की डिमांड में 20% तक बढोतरी, बीसलपुर से 20 MLD सप्लाई बढाई, इंजीनियर्स रोजाना करेंगे जनसुनवाई

Jaipur News: राजस्थान में पेयजल संकट के निपटने के लिए पीएचईडी ने कमर कस ली है.अब मरूधरा में धीरे धीरे गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है.अब पेयजल समस्याओं से निपटने के लिए इंजीनियर्स को हर दिन सुनवाई करनी होगी,ताकि हर घर तक पानी का संकट दूर हो...आखिरकार पेयजल संकट से कैसे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा.



हर दिन सुनवाई करेंगे इंजीनियर्स

प्रदेश में गर्मियों में पेयजल की डिमांड 20 फीसदी तक बढ़ गई है.जल संकट से निपटने के लिए अब रोजाना इंजीनियर्स को जनसुनवाई करनी होगी,ताकि पेयजल समस्याओं से राहत मिल सके.कई क्षेत्रों में टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा है. लोगों को बूस्टर चला कर पानी खींचना पड़ रहा है. शिकायतों को देखते हुए जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने जनसुनवाई का फैसला लिया है. जयपुर रीजन-द्वितीय में तैनात एक्सईएन, एईएन रोज सुबह 10 से 11 बजे तक नियमित रूप से जनसुनवाई करेंगे. एईएन या एक्सईएन की अनुपस्थिति में अधीक्षण अभियंता दूसरे की ड्यूटी लगाएंगे.

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पिछले दिनों विभाग की रिव्यू मीटिंग में हर कनेक्शन तक पूरा पानी पहुंचाने के निर्देश दिए थे. विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि तय समय में इंजीनियरों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा. इस दौरान कार्यालय में पेयजल संबंधी समस्याओं को लाने वाले उपभोक्ताओं की सुनवाई कर जनसमस्याओं का निस्तारण करना होगा.वहीं हर जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रखे है.



बीसलपुर से पेयजल सप्लाई बढी

जयपुर में बीसलपुर से पेयजल सप्लाई में 20 प्रतिशत तक बढोतरी हुई है.पहले बीसलपुर प्रोजेक्ट से 585 एमएलडी पानी की सप्लाई हो रही थी,लेकिन अब गर्मी बढने के बाद से 605 एमएलडी पेयजल सप्लाई की जा रही है.मई आने के बाद 30-40 एमएलडी सप्लाई और बढाई जाएगी.इंजीनियरों को जनसुनवाई की हर शिकायत का तत्काल समाधान करने की प्लानिंग करनी होगी. उपभोक्ता या कॉलोनी की ओर से आई शिकायतों का सुनना होगा और जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा.