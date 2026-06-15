/तो क्या 17 जून को सुबह 10 बजे से नहीं आएगा पीने का पानी ? PHED कॉन्ट्रेक्टर्स ने दी चेतावनी

Jaipur News : राजस्थान में 17 जून से पेयजल सप्लाई बंद होगी. PHED में JJM के सभी प्रोजेक्ट्स रोक जाएंगे, PHED कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बजट अटकने के बाद सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है. 3 साल से भुगतान नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने सप्लाई बंद करने का फैसला किया है.

एसोसिएशन ने JJM में 4500 करोड़ का पैमेंट रुकने का दावा किया है. 3 हजार कॉन्ट्रेक्टर्स के 10 लाख श्रमिक प्रभावित हो रहे है. जिसके बाद अब 17 जून को सुबह 10 बजे पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दे दी गयी है. इधर प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने आपात बैठक बुलाई है और संबंधित चीफ इंजीनियर्स के साथ बजट पर चर्चा की है. उधर कॉन्ट्रेक्टर्स ने PHED से बातचीत करने से भी इंकार कर दिया है.

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संवेदकों की क्या है मांग ?

1. सत्यापित बिलों,सत्यापित कार्यों (JJM, MNP, OTMP, Major Projects, Leakage, Water Transportation) का लंबित भुगतान एकमुश्त कराया जाए.

2. जीएसटी अंतरण राशि का भुगतान,निविदा शर्तों के अनुसार प्राइस वेरिएशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

3. 3-4 वर्ष पूर्व पूर्ण किए गए कार्यों के अंतिम बिल बनाकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाएं.

4. भुगतान में देरी,विभागीय कारणों से विलंबित कार्यों में संवेदकों को दोषी न मानते हुए समयावधि बढ़ाई जाए, कोविड काल की भांति राहत प्रदान की जाए.

5. अमृत 2.0 के अंतर्गत किए गए कार्यों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

6. भविष्य में संवेदकों को पारदर्शी एवं समयबद्ध भुगतान प्रणाली लागू की जाए.

7. निविदा शर्तों में बार-बार किए जा रहे संशोधनों को रोका जाए. वर्तमान बाजार दरों के अनुसार नवीन BSR जारी की जाए, जिसमें जीएसटी दर पृथक रूप से सम्मिलित हो.

8. ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं लेकिन JEEN/AEN के स्थानांतरण के कारण बिल नहीं बन पाए, उनके बिल तत्काल बनवाए जाएं.DLP अवधि के उपरांत किए गए संचालन, संधारण (O&M) का भुगतान BSR अनुसार कराया जाए. संबंधित अधिकारियों को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के बिल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए.

पहले भी हुआ था धरना

इससे पहले भी कॉन्ट्रेक्टर्स ने जलदाय मुख्यालय पर धरना दिया था. इस संबंध में बजट को लेकर मंत्री से भी मुलाकात की थी. जिसके बाद में जल्द भुगतान का आश्वासन दिया था.लेकिन कॉन्ट्रेक्टर्स को बजट नहीं मिलने के कारण एक बार फिर से आंदोलन करेंगे.