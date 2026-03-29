सावधान जयपुर: 2 दिन तक नहीं आएगा पानी, इन इलाकों के लोग पहले से कर लें स्टॉक, जानिए कब वापस आएगी सप्लाई

Jaipur News: जयपुर में दो दिन पानी की सप्लाई नहीं होगी. कल और परसों शहर में बीसलपुर का पानी नहीं आएगा. सालाना मेंटेनेंस के चलते बीसलपुर का शटडाउन कर दिया है. पाइपलाइन से पानी निकलने के बाद मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाएगा.

बीसलपुर लाइन में बड़ा लीकेज

बीसलपुर की राईजिंग लाइन और मेंटेनेंस के चलते दो दिन जयपुर में पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी. शहर में 29 और 30 मार्च को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने इसके लिए शटडाउन तय किया है, जिससे भीषण गर्मी के मौसम से पहले जल आपूर्ति सिस्टम को बेहतर किया जा सके. सुरजपुरा फिल्टर प्लांट से 26 किलोमीटर की दूरी पर बडा लीकेज है.इसी कारण ये शटडाउन लिया गया है क्योंकि भीषण गर्मी में पेयजल सप्लाई बढ़ाई जाएगी, जिस कारण इस लीकेज को ठीक करना जरूरी होगा.

अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि लीकेज के कारण विभाग ने शटडाउन लिया है क्योंकि मई जून की गर्मी में पाइप लाइन पर प्रेशर और बढ़ेगा, जिससे लीकेज बढ़ने का खतरा है. इसलिए समय रहते लाइन को सुधारना जरूरी है.

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24 घंटे का शटडाउन क्यों?...जानिए

जयपुर से 95 किलोमीटर की दूरी पर सुरजपुरा पंप हाउस 24 घंटे बंद रहेगा.पंप हाउस से पेयजल सप्लाई बंद होने के बाद साइट 26 किलोमीटर दूरी पर लीकेज को सुधारा जाएगा. जानकारों का कहना है कि पाइप लाइन से पानी खाली होने में कम से कम 12 घंटे का समय लग सकता है. लाइन खाली होने के बाद ही मेंटेनेंस और लीकेज रिपेयरिंग का काम होगा. रिपेयरिंग भी तब होगी जब लाइन सूखेगी. हालांकि रिपेयरिंग में करीब 6-7 घंटे का ही वक्त लगेगा. इसी कारण जलदाय विभाग ने 24 घंटे का शटडाउन लिया है.

मेंटेनेंस का काम पूरा होने के बाद पंपिंग स्टेशन शुरू किया जाएगा. पंप हाउस से पानी शुरू होगा. सुरजपुरा से जयपुर तक पानी पहुंचने में करीब 22 घंटे का वक्त लगेगा. इसलिए दो दिन जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी. जयपुर बीसलपुर प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता सुधीर वर्मा ने साइट पर अपनी टीम के साथ तैयारियां पूरी कर ली है. एसीई अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि सुरजपुरा मुख्य लाइन में मेंटेनेंस के अलावा शहर में कई लीकेज चिन्हित किए. वहीं इसी दौरान टंकियों को साफ भी किया जाएगा.

2 दिन ऐसा जयपुर में जल का सिस्टम

29 मार्च- पूरे जयपुर में पानी सप्लाई बंद रहेगी

30 मार्च सुबह- पानी नहीं आएगा

30 मार्च शाम- कुछ जगहों पर आंशिक सप्लाई शुरू होगी.

31 मार्च. सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो जाएगी.



दूसरी लाइन होती तो नहीं होता शटडाउन

यदि बीसलपुर से जयपुर तक दूसरी लाइन बिछ गई होती हो पीएचईडी को शटडाउन नहीं लेना पड़ता. सरकार ने इसी बजट में 1900 करोड़ की लागत से दूसरी पाइप लाइन की घोषणा की है. पीएचईडी में इस प्रोजेक्ट को लेकर जब दूसरी लाइन बिछेगी तो जयपुर के लोगों को शटडाउन से परेशान नहीं होना पड़ेगा. विभाग ने शहरवासियों से अपील की है कि वे तय तारीखों को ध्यान में रखते हुए पहले से पर्याप्त पानी का संग्रहण कर लें. साथ ही इस दौरान पानी का उपयोग सोच-समझकर करें ताकि परेशानी कम हो सके.

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