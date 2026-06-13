/जयपुर में बीती रात बारिश के बाद बदला नजारा, 13 जून को भी दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर!

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Jaipur Weather: राजधानी जयपुर में बीती रात से ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम सुहावना बन गया. पिछले दिनों तेज गर्मी-उमस से लोगों को राहत मिली है तो वहीं आज आसमान में बादल छाएं होने से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की चहल कदमी बढ़ी.
मौसम विभाग के अनुसार, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्री-मानसून इस बार जमकर बरसेगा. बीती रात पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते श्रीगंगानगर, अलवर और जयपुर के आसपास इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट हुई जिससे मौसम ठंडक होने से पर्यटकों की पर्यटन स्थलों पर चहल कदमी बढ़ी.
विभिन्न राज्यों के पर्यटकों की भीड़
पिंकसिटी जयपुर में मौसम सुहावना होने से पर्यटन स्थलों पर बडी संख्या में विभिन्न राज्यों के पर्यटकों की भीड़ देखी गई. पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ भ्रमण करते, सेल्फी लेकर यादों को संजोते देखे गए. आसमान में बादल छाने से धूप की तपन नहीं होने से पर्यटकों ने मौसम अच्छा बताते हुए घूमने का मौसम बनने की बात कहीं.
मध्य प्रदेश, गुजरात, मुम्बई और अन्य राज्यों समेत राज्य के विभिन्न जिलों से आए पर्यटकों ने कहा कि जयपुर का जैसा नाम पिंकसिटी सुना था वैसा ही शहर पाया, आज तो मौसम सुहावना होने से पिंकसिटी ओर पिंक पिंक दिखाई दे रही है. इसके साथ ही शहर में बायोलॉजिकल पार्क, टाइगर,लॉयन और पैंथर सफारी में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है. ऐसे में मौसम में बच्चों ने भी शहर का लुफ्त उठाते हुए जयपुर के खाने की बड़ी तारीफ की. पर्यटकों ने कहा कि यहां का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है वैसे की यहां के लोग भी बहुत अच्छे व मददगार है.
1. नया पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, पिंकसिटी का मौसम बना सुहावना
2. बीती रात से ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की चहल कदमी बढ़ी
3. पर्यटकों ने पिंकसिटी का मौसम देख कहा, जितना खूबसूरत शहर वैसा ही सुंदर सुहावना मौसम
4. जून के अंत में मानसून की एंट्री, उससे पहले प्री-मानसून जमकर बरसेगा, प्रशासन अलर्ट हुआ
तेज हवाओं के साथ बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, जून माह के अंत तक मानसून की एंट्री की संभावना जताई है. इससे पहले नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्री-मानसून जमकर बरसने की मौसम विभाग ने आंशका जताई. बीती रात मौसम में बदलाव होने से श्रीगंगानगर, अलवर, जयपुर के आसपास इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से गर्मी और उमस से लोगों से राहत मिली है.
वहीं, जयपुर में 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट होने से पर्यटक और स्थानीय लोगों को राहत मिली है.
मौसम विभाग के अनुसार, 13 जून यानी कल से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन के साथ 60-70 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है.
प्री-मानसून और मानसून की एंट्री को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. प्री-मानसून की दस्तक से पिंकसिटी जयपुर का मौसम सुहावना हुआ. पर्यटकों ने अपने परिवार, दोस्तों के साथ पर्यटन स्थलों पर जमकर एंजॉय किया.
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