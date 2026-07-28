/जयपुर में मौसम लेगा यू-टर्न! तेज बारिश और 50 KM की हवाओं का अलर्ट जारी

Jaipur Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने जयपुर के साथ प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ घंटों के दौरान जयपुर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, दौसा, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इन क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार हैं.

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जयपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज

राजधानी जयपुर में दिनभर उमस भरे मौसम के बाद शाम के समय मौसम बदल सकता है. तेज बादल छाने, बिजली चमकने और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है.

इसके अलावा चूरू, नागौर, झुंझुनूं, सीकर, खैरथल-तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, टोंक, अजमेर, ब्यावर, बूंदी, कोटा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और धौलपुर जिलों में भी हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने झालावाड़ और बारां जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की है. यहां भी कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. विभाग का कहना है कि मानसूनी गतिविधियों में यह बढ़ोतरी बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मौसम तंत्र के कारण हो रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिल सकती है. हालांकि, शहरी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में मौसम सक्रिय

मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों तक प्रदेश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना जताई है. जयपुरवासियों को शाम और रात के समय बदलते मौसम के लिए तैयार रहने और मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.