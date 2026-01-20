Zee Rajasthan
Jaipur Weather: ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा जयपुर! राजधानी से लेकर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट, कोहरे और शीतलहर से अभी और बढ़ेगी ठिठुरन

Jaipur Rain Alert: राजधानी का मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है. आज सुबह शहर में हल्का कोहरा छाया रहा, वहीं आसमान में बादलों की मौजूदगी के कारण लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत महसूस हुई. बीते दो दिनों से दिन के समय धूप की तीव्रता कम रही और दोपहर बाद बादल छाए रहने से तापमान में हल्की नरमी दर्ज की गई.

Published: Jan 20, 2026, 08:13 AM IST | Updated: Jan 20, 2026, 09:28 AM IST

Jaipur Weather: ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा जयपुर! राजधानी से लेकर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट, कोहरे और शीतलहर से अभी और बढ़ेगी ठिठुरन

Jaipur Weather Today: राजधानी का मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है. जयपुर में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई. आसमान में बादलों की मौजूदगी के कारण कड़ाके की सर्दी से लोगों को कुछ राहत महसूस हुई. बीते दो दिनों से दिन के समय धूप की तीव्रता कम रही है और दोपहर बाद बादल छाए रहने से तापमान में हल्की नरमी आई है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवाओं की रफ्तार कम होने से ठंड का असर फिलहाल कुछ कमजोर पड़ा है.

आज जयपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. यह सामान्य से थोड़ा ऊपर है, जिससे दिन का मौसम सुहावना रहा. हालांकि, यह राहत अस्थायी है और ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं दिख रही. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 22 और 23 जनवरी से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) प्रदेश पर प्रभाव डालेगा. इसके असर से राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना जताई जा रही है. विशेष रूप से जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, शेखावाटी, भरतपुर और आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं.

मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी सप्ताह में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं. इन सिस्टम्स के कारण न केवल बादल छाए रहेंगे और बारिश का दौर चलेगा, बल्कि तापमान में भी तेज गिरावट आएगी. बारिश के बाद सर्द हवाओं का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे रात के तापमान में 4-6 डिग्री तक की कमी हो सकती है. इससे प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौटने के आसार हैं. खासकर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का प्रभाव बढ़ सकता है, जबकि पश्चिमी भागों में मावठ (हल्की बारिश) फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

मौसम विभाग ने लोगों को आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही, किसानों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश और ठंड का असर फसलों पर पड़ सकता है. कुछ जगहों पर तेज हवाएं और मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना से येलो अलर्ट जारी किया जा सकता है. कुल मिलाकर, फिलहाल मिली थोड़ी राहत के बाद जयपुर सहित पूरे राजस्थान में सर्दी का नया दौर शुरू होने वाला है. लोग गर्म कपड़ों और आवश्यक सावधानियों के साथ तैयार रहें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


