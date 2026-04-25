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जयपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, मेघगर्जन, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

Jaipur Weather: जयपुर में तेज गर्मी के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40 kmph) चलने की संभावना जताई है. 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 25, 2026, 04:20 PM|Updated: Apr 25, 2026, 04:20 PM
जयपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, मेघगर्जन, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
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Jaipur Weather: राजस्थान की राजधानी जयपुर में अप्रैल के महीने में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. शनिवार, 25 अप्रैल 2026 को पिंक सिटी का अधिकतम तापमान 42°C तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29°C से 32°C के बीच दर्ज किया गया.

वहीं, जयपुर में दोपहर 3 बजे के आसपास मौसम अचानक बदला हुआ नजर आया. इस दौरान बादल दिखे. हवा की रफ्तार 10 से 15 किमी/घंटा रही और आर्द्रता सिर्फ 13 से 17 प्रतिशत के बीच झूलती रही. कम नमी और तेज धूप की वजह से हीट इंडेक्स 39°C से 42°C तक रहा.

जयपुर में येलो अलर्ट जारी
वहीं, मौसम विभाग ने जयपुर में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40 kmph) चलने की संभावना है.

इन इलाकों में भी अलर्ट जारी
इसके अलावा मौसम विभाग ने चूरू, झुंझुनू, अजमेर, टॉक, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया हैय

सन प्रोटेक्शन है जरूरी
मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर में दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बिना सन प्रोटेक्शन बाहर निकलना खतरनाक साबित हो सकता है. डॉक्टरों की सलाह देते हुए कहा है कि लोग हल्के सूती कपड़े पहनें, सिर ढकें और हर घंटे पानी पीते रहें.

टूरिज्म पर सीधा असर
वहीं, जयपुर का मौसम टूरिज्म पर सीधा असर डालता है. ऐसे में अप्रैल-मई में वैसे भी पर्यटक कम आते हैं, लेकिन इस बार गर्मी जल्दी शुरू होने से आमेर, हवामहल और नाहरगढ़ घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह 6 से 9 बजे और शाम 5 बजे के बाद ही है. ठंडी शामें अभी भी राहत दे रही हैं.

जयपुर में बढ़ेंगी और गर्मी
मौसम विभाग ने सलाह देते हुए कहा कि दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें. नींबू पानी, छाछ, ORS लेते रहें।बच्चों और बुजुर्गों को लू से बचाएं. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 10 दिनों तक जयपुर में बड़ी राहत के आसार नहीं हैं. मानसून आने में अभी डेढ़ महीना बाकी है, तब तक गर्मी और बढ़ सकती है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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