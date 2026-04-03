जयपुर में मौसम ने मारी पलटी, भयंकर आंधी-तूफान के साथ गिरे ओले

Jaipur Weather: जयपुर में भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश दर्ज की जा रही है. जयपुर शहर में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश हो रही है. झमाझम हो रही बारिश से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. मेघ गर्जन के साथ शुरू हुई इस बारिश से परकोटे में सड़क पर लंबा जाम लगा.

जयपुर में इस भयंकर आंधी तूफान के साथ शुरू हुई बारिश से मौसम सोहावना हो गया. इसके साथ ही ये बारिश किसानों के लिए कई मुसीबतें भी लेकर आया है. जिससे किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है.

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मौसम विभाग के अनुसार, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, भरतपुर जिलों में भी बारिश येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों मे कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40 kmph) चलने की संभावना है.

वहीं मौसम विभाग ने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, जयपुर, टोंक, दौसा और अलवर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश/आकाशीय बिजली/तेज़ अंधड़ (40-50 Kmph) आने की संभावना है. कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है.