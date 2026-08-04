/जयपुर में थम नहीं रहा बारिश का दौर, झमाझम बारिश से आज भी इन इलाकों में भर सकता पानी, जानें बाकी संभागों का हाल

Jaipur Weather Update: सावन के पहले सोमवार को जयपुर का मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आया. सुबह से शुरू हुई बारिश दिनभर रुक-रुक कर जारी रही, जिससे पूरे शहर में सुहाना माहौल बन गया और लोगों को कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से राहत मिली. शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं, दोपहर में करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई. इससे कई प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, जयपुर संभाग सहित राजस्थान के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. मानसून की सक्रियता से तापमान में गिरावट आई है और किसानों के साथ आम लोगों में भी राहत और खुशी का माहौल है. पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जयपुर सहित कई जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है. विभाग ने लोगों से मौसम बिगड़ने के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है.

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इन जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार चूरू, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर और दौसा जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन होने की संभावना है. इसके साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने का भी अनुमान है.

जयपुर समेत इन जिलों में येलो अलर्ट

जयपुर, सीकर, डीडवाना-कुचामन, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

ऑरेंज अलर्ट चूरू, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर और दौसा जिलों के लिए जारी किया गया है. इन जिलों में मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं येलो अलर्ट जयपुर, सीकर, डीडवाना-कुचामन, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों के लिए जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम मेघगर्जन, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

जयपुर के लोगों के लिए विशेष सलाह

मौसम विभाग ने बारिश के दौरान पेड़ों और कमजोर बिल्डिंग्स के नीचे न खड़े होने की सलाह दी है. बिजली चमकने और मेघगर्जन के दौरान खुले मैदान में न रहें. सुरक्षित भवन के भीतर शरण लें और अनावश्यक यात्रा से बचें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और जलभराव वाले रास्तों पर अतिरिक्त सावधानी बरतें. मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी ताजा अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.