Jaipur Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने आज 4 जून 2026 को नागौर और जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Warning-05) के अनुसार, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे न खड़े हों, धातु की छत वाली इमारतों से दूर रहें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. बिजली के उपकरणों को अनप्लग रखने और जलभराव वाले इलाकों से बचने की हिदायत भी जारी की गई है.

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नागौर जिले में मौसम विशेष रूप से सक्रिय रहने वाला है. विभाग के अनुसार यहां गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं उठ सकती हैं, जिससे पेड़ों की डालियां टूटने, बिजली के खंभों और तारों को नुकसान पहुंचने तथा फसलों को हानि होने की आशंका है. खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले में घूमने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

ऑरेंज अलर्ट के चलते पेड़ गिरने, बिजली व्यवस्था बाधित होने और फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक है. नागौर और जयपुर के अलावा अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा में भी यही चेतावनी लागू है. विभाग ने अगले तीन घंटे तक की वैलिडिटी के साथ यह चेतावनी जारी की है.

किसानों को सलाह है कि खड़ी फसलों की सुरक्षा के उपाय करें और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें. आमजन को भी अनावश्यक घर से बाहर न निकलने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है. IMD जयपुर केंद्र लगातार निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर नई चेतावनी जारी की जाएगी.