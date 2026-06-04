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जयपुर से लेकर नागौर तक आतंक मचाने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया भयंकर ओले गिरने और बारिश का अलर्ट

Rajasthan Barish Alert: जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में भी यही स्थिति बनी हुई है. सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और दोपहर-शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है.

Edited byAnsh RajUpdated byArti Patel
Published: Jun 04, 2026, 09:42 AM|Updated: Jun 04, 2026, 10:23 AM
जयपुर से लेकर नागौर तक आतंक मचाने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया भयंकर ओले गिरने और बारिश का अलर्ट
Image Credit: Ai Generated Image

Jaipur Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने आज 4 जून 2026 को नागौर और जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Warning-05) के अनुसार, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे न खड़े हों, धातु की छत वाली इमारतों से दूर रहें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. बिजली के उपकरणों को अनप्लग रखने और जलभराव वाले इलाकों से बचने की हिदायत भी जारी की गई है.

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नागौर जिले में मौसम विशेष रूप से सक्रिय रहने वाला है. विभाग के अनुसार यहां गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं उठ सकती हैं, जिससे पेड़ों की डालियां टूटने, बिजली के खंभों और तारों को नुकसान पहुंचने तथा फसलों को हानि होने की आशंका है. खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले में घूमने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

ऑरेंज अलर्ट के चलते पेड़ गिरने, बिजली व्यवस्था बाधित होने और फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक है. नागौर और जयपुर के अलावा अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा में भी यही चेतावनी लागू है. विभाग ने अगले तीन घंटे तक की वैलिडिटी के साथ यह चेतावनी जारी की है.

किसानों को सलाह है कि खड़ी फसलों की सुरक्षा के उपाय करें और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें. आमजन को भी अनावश्यक घर से बाहर न निकलने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है. IMD जयपुर केंद्र लगातार निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर नई चेतावनी जारी की जाएगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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