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जयपुर में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Jaipur Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग की ओर से जारी येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को जयपुर में बारिश का दौर शुरू हो गया. बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jul 07, 2026, 12:27 PM|Updated: Jul 07, 2026, 12:27 PM
जयपुर में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें मौसम का ताजा अपडेट
Image Credit: Jaipur RainSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग की ओर से जारी येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को जयपुर में बारिश का दौर शुरू हो गया. शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली. बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया.

मौसम विभाग ने पहले ही जयपुर समेत अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली और डीडवाना-कुचामन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी.

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वहीं नागौर, पाली और सीकर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने तथा बिजली गिरने की आशंका के बीच सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. आने वाले कुछ घंटों तक जयपुर और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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