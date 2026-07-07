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Jaipur Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग की ओर से जारी येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को जयपुर में बारिश का दौर शुरू हो गया. शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली. बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया.
मौसम विभाग ने पहले ही जयपुर समेत अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली और डीडवाना-कुचामन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी.
वहीं नागौर, पाली और सीकर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने तथा बिजली गिरने की आशंका के बीच सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. आने वाले कुछ घंटों तक जयपुर और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.
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