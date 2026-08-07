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राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

Jaipur Weather Update: गुलाबी नगरी जयपुर में आज सुबह से मौसम सुहावना बना है. सुबह से ही काले बादल रह-रहकर बरस रहे हैं. IMD ने अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं, मेघगर्जन और मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर की संभावना जताई गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 07, 2026, 09:17 AM IST | Updated:Aug 07, 2026, 09:17 AM IST
राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट
Image Credit: जयपुर में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा.

Jaipur Weather Update: राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. गुलाबी नगरी के लिए अगले तीन घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार जयपुर और आसपास के इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर भी देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में घर से निकलने वाले लोगों को मौसम की ताजा स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

IMD के अनुसार जयपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है. इसके साथ ही मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर भी देखने को मिल सकते हैं. मौसम विभाग ने इसे येलो अलर्ट श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है.

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किन जिलों के साथ जयपुर भी अलर्ट पर
मौसम विभाग की चेतावनी में जयपुर के अलावा सीकर और डीडवाना-कुचामन जिले भी शामिल हैं. वहीं राज्य के अन्य जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और टोंक में भी इसी प्रकार की मौसम गतिविधियां होने की संभावना जताई गई है.

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यातायात प्रभावित होने की आशंका
मौसम विभाग के अनुसार, मेघगर्जन और तेज हवा के दौरान जयपुर के निचले इलाकों में कहीं-कहीं जलभराव की स्थिति बन सकती है. अंडरपास और जलभराव वाले स्थानों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका भी है. तेज हवा के कारण खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.

आमजन के लिए मौसम विभाग की सलाह
मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने सलाह दी है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें और सुरक्षित स्थान पर रहें. जलभराव वाले इलाकों, अंडरपास तथा निचले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें. बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में रुकने से बचें और विद्युत खंभों तथा तारों से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय बारिश और तेज हवा को देखते हुए गति नियंत्रित रखें.


मौसम पर नजर रखना क्यों जरूरी
अब मानसूनी गतिविधियां स्थानीय स्तर पर तेजी से बदल रही हैं. ऐसे में कुछ ही समय में तेज बारिश, मेघगर्जन और हवा की स्थिति बन सकती है. इसलिए जयपुर के लोगों को अगले कुछ घंटों तक मौसम विभाग की आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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