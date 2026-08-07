/राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

Jaipur Weather Update: राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. गुलाबी नगरी के लिए अगले तीन घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार जयपुर और आसपास के इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर भी देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में घर से निकलने वाले लोगों को मौसम की ताजा स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

IMD के अनुसार जयपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है. इसके साथ ही मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर भी देखने को मिल सकते हैं. मौसम विभाग ने इसे येलो अलर्ट श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन जिलों के साथ जयपुर भी अलर्ट पर

मौसम विभाग की चेतावनी में जयपुर के अलावा सीकर और डीडवाना-कुचामन जिले भी शामिल हैं. वहीं राज्य के अन्य जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और टोंक में भी इसी प्रकार की मौसम गतिविधियां होने की संभावना जताई गई है.

यातायात प्रभावित होने की आशंका

मौसम विभाग के अनुसार, मेघगर्जन और तेज हवा के दौरान जयपुर के निचले इलाकों में कहीं-कहीं जलभराव की स्थिति बन सकती है. अंडरपास और जलभराव वाले स्थानों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका भी है. तेज हवा के कारण खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.

आमजन के लिए मौसम विभाग की सलाह

मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने सलाह दी है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें और सुरक्षित स्थान पर रहें. जलभराव वाले इलाकों, अंडरपास तथा निचले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें. बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में रुकने से बचें और विद्युत खंभों तथा तारों से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय बारिश और तेज हवा को देखते हुए गति नियंत्रित रखें.



मौसम पर नजर रखना क्यों जरूरी

अब मानसूनी गतिविधियां स्थानीय स्तर पर तेजी से बदल रही हैं. ऐसे में कुछ ही समय में तेज बारिश, मेघगर्जन और हवा की स्थिति बन सकती है. इसलिए जयपुर के लोगों को अगले कुछ घंटों तक मौसम विभाग की आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है.