/जयपुर में आसमान से बरसी आफत! ओलों और तूफानी बारिश से थमी शहर की रफ्तार

Jaipur Weather: राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली. दिनभर की उमस और तेज गर्मी के बाद शाम होते-होते शहर के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई. कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया. तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन बिजली कटौती ने परेशानियां भी बढ़ा दीं.

जयपुर के मालवीय नगर, वैशाली नगर, मानसरोवर, विद्याधर नगर, जगतपुरा और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश तो वहीं सोडाला में ओले गिरे. अचानक बदले मौसम के कारण सड़कें कुछ ही देर में पानी से भर गईं. कई जगह वाहन चालकों को धीमी गति से निकलना पड़ा. तेज हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं भी टूटकर सड़कों पर गिरती नजर आईं.

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बारिश और आंधी के दौरान कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई. शहर के अलग-अलग हिस्सों में लाइट गुल होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कुछ क्षेत्रों में घंटों तक बिजली नहीं आने की शिकायतें सामने आईं. गर्मी के बीच बिजली कटने से लोग घरों में परेशान नजर आए, वहीं कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुईं.

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान में साफ दिखाई दे रहा है. विभाग ने जयपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले कुछ घंटों तक जारी रह सकती हैं. हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर खुले मैदान, बड़े पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहने को कहा गया है. गरज-चमक के समय सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील भी की गई है. प्रशासन की टीमें भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

उधर बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और लू से लोगों को काफी राहत महसूस हुई. शाम के समय मौसम सुहावना हो गया और कई लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए. हालांकि तेज बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी.

मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई को भी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी रह सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले दो दिनों तक मौसम बदला रहेगा. कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है.