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Jaipur Weather: जयपुर में तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी

Jaipur Weather: राजस्थान में इन दिनों बारिश का दौर जारी है. ऐसे में राजधानी जयपुर में भी अचानक मौसम बदल गया है और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश दर्ज की जा रही है. जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Mar 23, 2026, 04:29 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 04:29 PM IST

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Jaipur Weather: जयपुर में तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी

Jaipur Weather Update: राजस्थान के जयपुर की पर्यटन नगरी आमेर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया.

कभी तेज तो कभी धीमी हवा के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई. मौसम में बदलाव से सर्दी का एहसास बढ़ा और हरी भरी पहाड़ियों के बीच मौसम सुहावना हुआ.

चौमूं में भी बरसे बादल
वहीं, चौमूं इलाके में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. बेमौसम बारिश के चलते खेतों में खड़ी और पकी हुई फसलों के खराब होने की आशंका जताई जा रही है. अल सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. लगातार हो रही हल्की बारिश और चल रही ठंडी हवाओं के कारण एक बार फिर ठंड का अहसास होने लगा है. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. किसानों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा तो सरसों, गेहूं और सब्जी फसलों को नुकसान हो सकता है.
खाटूश्यामजी में बदला मौसम का मिजाज
मौसम में आए बदलाव के चलते खाटूश्यामजी कस्बे के साथ आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. अलसुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. बारिश के साथ चल रही सर्द हवाओं ने ठंड भी बढ़ा दी है.

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इस असमय बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. क्षेत्र में गेहूं की कटाई का काम शुरू हो चुका है लेकिन बारिश के कारण कटी हुई फसल को नुकसान पहुंच रहा है. खेतों में पड़ी फसल भीगने से खराब होने का खतरा बढ़ गया है. मौसम के इस अचानक बदलाव ने एक बार फिर किसानों की मेहनत पर संकट खड़ा कर दिया है.

बारिश और आंधी-तूफान का जारी हुआ था अलर्ट
श्रीमाधोपुर शहर के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह से ही आसमान में काली घनघोर घटाएं छा गईं, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और कई स्थानों पर झमाझम बारिश देखने को मिली. मौसम में आए इस बदलाव से जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली.

मौसम विभाग ने पहले ही क्षेत्र में बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया था. विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों में मौसम इसी तरह बना रह सकता है. साथ ही तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

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