जयपुर बनेगा डिजिटल इंडिया का पावर सेंटर, स्टार्टअप से AI तक बदलेगा डिजिटल रोडमैप

Rajasthan Digifest 2026: राजस्थान अब सिर्फ इतिहास और पर्यटन की पहचान नहीं, अब लक्ष्य भविष्य की तकनीक और स्टार्टअप इकोनॉमी का है. जनवरी 2026 में जयपुर डिजिटल इंडिया का बड़ा पावर सेंटर बनने जा रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 19, 2025, 07:19 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 07:19 PM IST

जयपुर बनेगा डिजिटल इंडिया का पावर सेंटर, स्टार्टअप से AI तक बदलेगा डिजिटल रोडमैप

Rajasthan Digifest 2026: राजस्थान अब सिर्फ पर्यटन और परंपरा की पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद को डिजिटल इनोवेशन और स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की तैयारी में जुट गया है. इसी दिशा में जनवरी में होने जा रहे ‘राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट’ को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया गया.

यह आयोजन सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि राजस्थान की ग्लोबल डिजिटल ब्रांडिंग का मंच बनेगा. 4 से 6 जनवरी 2026 तक जयपुर के जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित होने वाले इस मेगा समिट में 10 हजार से ज्यादा प्रतिभागियों के पहुंचने का अनुमान है. देश-विदेश से निवेशक, टेक लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, यूनिकॉर्न कंपनियों के प्रतिनिधि, छात्र और नीति निर्माता एक ही मंच पर जुटेंगे.

बैठक में डीओआईटी सचिव रविकुमार सुरपुर, अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, प्रमुख सचिव डॉ. देबाशीष पृष्टी, आयुक्त उद्योग, सुरेश कुमार ओला, आयुक्त हिमांशु गुप्ता सहित पर्यटन, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और टाई राजस्थान के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन में कोई विभागीय ढिलाई नहीं हो. क्योंकि यह समिट राजस्थान को डिजिटल निवेश के वैश्विक नक्शे पर लाने का बड़ा अवसर है. सभी विभाग आपसी समन्वय से तय समयसीमा में काम पूरा करें और आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दें. सरकार ने जिम्मेदारियां भी साफ बांट दी हैं.

पर्यटन और कला-संस्कृति विभाग राजस्थान पवेलियन, एयरपोर्ट हेल्पडेस्क और अतिथि सत्कार संभालेगा. नगरीय विकास विभाग शहर की सूरत संवारने, सफाई और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी निभाएगा. गृह विभाग को सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग प्रोटोकॉल, अतिथियों के आवास और वाहन व्यवस्था देखेगा.

वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को मीडिया मैनेजमेंट और प्रचार-प्रसार की कमान सौंपी गई है. समिट में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, वरिष्ठ अफसर, बड़े उद्योगपति, टेक उद्यमी और स्टार्टअप लीडर्स शामिल होंगे. समिट के दौरान मास्टर क्लास, पैनल डिस्कशन, राउंड टेबल मीटिंग और विशेष संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे.

बहरहाल, खास बात यह है कि इस बार ‘राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट’ भी इसका हिस्सा होगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शासन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एथिकल एआई, एआई स्टार्टअप्स, गेमिंग और क्रिएटिव इकॉनॉमी जैसे मुद्दों पर मंथन होगा. डिजिफेस्ट सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा. इननोवेशन एक्सपो, स्टार्टअप पिच, हैकाथॉन, गेम जैम, कॉमिकॉन और फिल्म फेस्टिवल जैसी गतिविधियां भी होंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

