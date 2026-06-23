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जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

Jaipur News: जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में एक महिला फूड कार्ट संचालिका ने पुलिसकर्मियों पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान खौलता पानी फेंकने का आरोप लगाया है. महिला के शरीर के कई हिस्से झुलसने का दावा किया गया है. मामले की जांच जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 23, 2026, 10:13 AM|Updated: Jun 23, 2026, 10:13 AM
जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में एक महिला फूड कार्ट संचालिका ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने इस संबंध में रामनगरिया थाने में मामला दर्ज करवाया है. मामला 19 जून का बताया जा रहा है, जब महल रोड स्थित केपिटल हाई स्ट्रीट मॉल के बाहर वीआईपी मूवमेंट के दौरान यह घटना हुई.

गर्म पानी फेंकने का आरोप

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पीड़िता का आरोप है कि वीआईपी काफिले की आवाजाही के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के उसके फूड कार्ट पर रखा खौलता हुआ गर्म पानी फेंक दिया. महिला का कहना है कि इस दौरान गर्म पानी उसके शरीर पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई.

शरीर के कई हिस्सों में आई चोटें

महिला के अनुसार घटना में उसके हाथ, छाती, पेट और जांघ सहित शरीर के कई हिस्से झुलस गए. घटना के बाद उसे शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा. पीड़िता ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले की शिकायत मिलने के बाद रामनगरिया थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, मामले की जांच रामनगरिया थाने के सब इंस्पेक्टर गोवर्धन प्रसाद कर रहे हैं. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है.

जांच रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल मामले में जांच जारी है. पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और आरोपों में कितनी सच्चाई है. मामले को लेकर स्थानीय क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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