राजस्थान में नारी शक्ति को मिलेगा बड़ा अधिकार! महिला आरक्षण लागू होने की तैयारी

Jaipur News: केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में जुटी है पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं से संवाद किया और पीएम मोदी और उनकी सरकार की नारी शक्ति के सशक्तिकरण को समर्पित योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील की.



सीएम भजनलाल शर्मा के आवास पर आज नारी सशक्तिकरण की गूंज सुनाई दी नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पहले सीएम ने महिलाओं से संवाद किया. उन्होंने मोदी सरकार के नारी वंदन अधिनियम की खासियत महिलाओं के सामने रखी. सीएम ने नारी शक्ति से रूबरू होते हुए कहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए तैंतीस फीसदी आरक्षण लागू करने करने जा रहे हैं. विधेयक का ड्राफ्ट मंजूर हो गया है. अगले लेाकसभा चुनाव में महिलाओं को तैंतीस फीसदी आरक्षण मिलेगा नारी शक्ति राष्ट्र की शक्ति के तौर पर मजबूती से आगे बढ़ेगी.

अब वक्त मिलेनियर दीदी बनने का

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सीएम ने डबल इंजन सरकार की महिलाओं को समर्पित योजनाओं को सामने रखा. उज्जवला से लेकर मातृत्व पोषण योजना से नारी शक्ति के जीवन में आये बदलाव को बयां किया. बेटियों की शिक्षा,स्वास्थ्य की एक एक योजना पर महिलाओं से फीडबैक लिया. एचपीवी वैक्सीनेशन, मां योजना, लाडौ प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्म प्रोत्साहन योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का आव्हान किया. सीएम ने लखपति दीदी की सफलता की कहानियां साझा की. भजनलाल शर्मा बोले कि लखपति दीदी योजना महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव की साक्षी बनी है. अब वक्त मिलेनियर दीदी बनने का है.

नारी शक्ति में खासा जोश और उत्साह

सीएम ने महिलाओं के स्वरोजगार पर ज्यादा फोकस किया. उन्हें नौकरी करने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली बनने के लिए प्रेरित किया. सीएम ने कहा कि आप योजनायें बनाइये. सरकार हर कदम पर आपके सपनों को उड़ान देगी. डबल इंजन सरकार आपका हर सपना साकार करेगी. सीएम से मुलाकात के बाद नारी शक्ति में खासा जोश और उत्साह दिखाई दिया.

बहरहाल मोदी सरकार महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. पूरे देश की महिला शक्ति पीएम मोदी के इस संकल्प के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है तो राजस्थान की भजनलाल सरकार महिलाओं का सरकार में भरोसा मजबूत बनाने की कवायद में जुट गई है. जाहिर है जिधर महिला शक्ति का समर्थन होता है, उन पार्टियों का सत्ताा में हमेशा बने रहने का सपना हमेशा साकार होता है. इसलिए भजनलाल सरकार की अनेकों योजनाओं में नारी शक्ति की छाप हर जगह दिखाई पड़ती है, आखिर सवाल उनके सशक्तिकरण का है.

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