Zee Rajasthan
mobile app

फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर खिलाफ BJP नेता, कहा- राजस्थान में विरोध न हो इसलिए...

Jaipur News: बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर की आगामी फ़िल्म "120 बहादुर" को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. राजस्थान अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रतिनिधियों ने फ़िल्म के निर्माता-निर्देशक को लीगल नोटिस भेजा है. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published: Aug 12, 2025, 07:32 IST | Updated: Aug 12, 2025, 07:32 IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज होगा बारिश का वार! IMD ने जारी किया यलो अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज होगा बारिश का वार! IMD ने जारी किया यलो अलर्ट

ऐसे झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी राजमा पुलाव, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Rajasthan famous dish

ऐसे झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी राजमा पुलाव, जानें रेसिपी और फायदे

जन्माष्टमी से पहले शुरू हुई जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में भव्य तैयारियां, देखें मन मोह लेने वाली तस्वीरें..
8 Photos
rajasthan temple

जन्माष्टमी से पहले शुरू हुई जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में भव्य तैयारियां, देखें मन मोह लेने वाली तस्वीरें..

राजस्थान में फिर थमा मानसून, आज इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना
7 Photos
weather update

राजस्थान में फिर थमा मानसून, आज इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना

फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर खिलाफ BJP नेता, कहा- राजस्थान में विरोध न हो इसलिए...

Jaipur News: "रेज़ांग ला के 114 शहीद अहीर सैनिकों के सम्मान में, ‘120 बहादुर’ में ऐतिहासिक सच्चाई की मांग" पर बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर की आगामी फ़िल्म "120 बहादुर" को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. राजस्थान अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रतिनिधियों ने फ़िल्म के निर्माता-निर्देशक को लीगल नोटिस भेजा है.

उनका आरोप है कि फ़िल्म में 1862 के युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और अहीर यादव सैनिकों की बहादुरी और योगदान को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है.

इस मामले पर पूर्व सांसद और भाजपा नेता करण यादव ने भी कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फिल्म रिलीज़ से पहले आवश्यक बदलाव नहीं किए गए तो पूरे राजस्थान में इसका व्यापक विरोध किया जाएगा.

Trending Now

यादव समाज की मांग है कि फ़िल्म में अहीर यादव सैनिकों की वीरता, युद्ध में उनके योगदान और शौर्य का सटीक चित्रण हो. साथ ही 1862 के युद्ध में शहीद हुए यादव समाज के जवानों के परिवारों के सामने रिलीज़ से पहले फ़िल्म की विशेष स्क्रीनिंग कराई जाए. इसके अलावा, प्रतिनिधियों ने यह भी आग्रह किया है कि फ़िल्म के अंत में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए ताकि नई पीढ़ी को उनके बलिदान से अवगत कराया जा सके.

समाज का कहना है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फ़िल्मों में तथ्यों की प्रामाणिकता और संवेदनशीलता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस न पहुंचे. इस मुद्दे पर फ़िल्म निर्माताओं की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news