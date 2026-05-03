/जयपुर में पीला पानी बना रहस्य! PHED ने बताया साइंटिफिक कारण

Jaipur News: शहर में पीले पानी की सप्लाई किसी रहस्य से कम नहीं है क्योंकि अभी भी घर घर पीला पानी आ रहा है. पीएचईडी के विशेषज्ञों के मुताबिक, ये पीला पानी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है.



गुलाबी शहर में पीले पानी की सप्लाई...पानी का रंग बदलने से लोग परेशान....पीएचईडी ने ढूंढ निकाला साइंटिफिक रीजन...गुलाबी शहर जयपुर में पीले पानी की सप्लाई के साइंटिफिक रीजन को जलदाय विभाग ने ढूंढ निकाला. इंजीनियर्स और केमिस्ट के मुताबिक गर्मी में जलीय वनस्पति के प्रभाव से पानी के रंग में अस्थायी बदलाव हो सकता है.

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पीएचईडी विशेषज्ञों ने दावा किया कि मई में तापमान में अचानक तेजी हुई, जिस कारण बीलसपुर बांध में क्लोरोफाइटा के विघटन, क्लोरीन के साथ उसकी प्रतिक्रिया से पानी में बदलाव हुआ, लैब में सैंपल लिए तो जांच में क्लोरीन की मात्रा पर्याप्त पाई. PHED का दावा है कि कुछ दिनों में पानी में पीलापन ठीक हो जाएगा. आज भी जयपुर में जगह जगह पीले पानी की सप्लाई हुई. साल 2022 में भी इसी तरक की स्थिति सामने आई थी, जिसे वैज्ञानिक परीक्षणों में पानी सुरक्षित पाया गया था.

बीसलपुर का पानी पीने योग्य-PHED

जयपुर बीसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट के तहत शहर को सूरजपुर स्थित वाटर फिल्टर प्लांट से प्रतिदिन लगभग 605 एमएलडी पेयजल की नियमित आपूर्ति की जा रही है. पेयजल के पीले रंग के बाद पीएचईडी ने बालावाला, जवाहर सर्किल, रामनिवास बाग, अमानीशाह नाला और मानसरोवर स्थित पेयजल स्वच्छ जलाशयों से पानी के नमूने लेकर गांधीनगर प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया. दावा है कि जांच रिपोर्ट में सभी नमूनों में क्लोरीन की पर्याप्त मात्रा पाई गई रासायनिक परीक्षण के आधार पर पानी सुरक्षित और पीने योग्य पाया गया.

पीले पानी पर कब होगा एक्शन?

अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ के निर्देशन में अधीक्षण अभियन्ता रसायनज्ञ की टीम ने सूरजपुरा फिल्टर प्लांट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की गहन जांच की. अब आला अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो. इसके लिए विशेषज्ञों से परामर्श लेकर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदार फर्म जीसीकेसी और अधीक्षण अभियंता, एक्सईएन, एईएन की क्या जिम्मेदारी होगी? क्या लापरवाही पर चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी फर्म और इंजीनियर्स पर कार्रवाई करेंगे क्योकि रखरखाव के लिए सरकार फर्म को सालाना 6 करोड़ का भुगतान कर रही है.