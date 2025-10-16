Jaisalmer Bus Accident: जैसलमेर बस हादसे में मृतकों के परिजनों के साथ भजनलाल सरकार, तीन मौत पर 25 लाख, एक-दो पर 10-10 लाख

Jaisalmer News: जैसलमेर बस अग्निकांड के पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की है. इस भीषण हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जिसमें 54 साल की भागा बानो की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसा 14 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे जैसलमेर से जोधपुर जा रही प्राइवेट AC स्लीपर बस में आग लगने से हुआ, जिसमें मौके पर 19 लोग जिंदा जल गए थे.

आर्थिक सहायता की घोषणा

जिन परिवारों में तीन या अधिक लोगों की मौत हुई है, उन्हें कुल 25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. एक या दो मौतों वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे. गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपये और सामान्य घायलों को 1-1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी. यह कदम पीड़ितों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता के लिए उठाया गया है.



पीड़ित परिवारों का प्रदर्शन

उधर, पीड़ित परिवार जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गए हैं. वे उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और शव लेने से इनकार कर दिया है. अस्पताल प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता जारी है.

चिकित्सा और जांच की स्थिति

जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार, 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 8 घायलों की निगरानी चल रही है. हादसे में झुलसे 10 साल के यूनुस ने बुधवार सुबह दम तोड़ा था. एक शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन डीएनए टेस्ट और पोस्टमॉर्टम के बाद शवों को परिवारों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

हादसे की पृष्ठभूमि

हादसे की जांच के लिए SIT गठित की गई है, और बस मालिक व ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज है. चित्तौड़गढ़ के दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. यह घटना सड़क सुरक्षा और बसों की फिटनेस जांच पर सवाल उठाती है.

