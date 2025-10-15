महज 1 महीने पुरानी थी जैसलमेर हादसे वाली बस, फिर भी ...

Jaisalmer bus fire: जैसलमेर में चलती बस में आग लगने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसा 14 अक्टूबर मंगलवार को बस संख्या RJ09PA8040 में हादसा हुआ. 16 सितंबर 2025 को गाड़ी की खरीद हुई थी. जोधपुर RTO से बस की अस्थाई पंजीयन के कागज जारी हुए थे. बस मालिक चित्तौड़गढ़ निवासी तुराब अली ने ZEE मीडिया को बताया कि अभी बस ने जैसलमेर से जोधपुर के बीच 3-4 चक्कर ही लगाए थे. इस बीच मंगलवार को बस में बड़ा हादसा हो गया.
Jaipur News: राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में आग लगने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसा 14 अक्टूबर मंगलवार को बस संख्या RJ09PA8040 में हादसा हुआ. 16 सितंबर 2025 को गाड़ी की खरीद हुई थी. जोधपुर RTO से बस की अस्थाई पंजीयन के कागज जारी हुए थे.
इसके बाद 1 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ RTO में बस का पंजीयन हुआ. जोधपुर के जैन ट्रेवल्स बॉडी बिल्डिंग कम्पनी से बस बनाई गई थी. टाटा कम्पनी की नई बस में बैठने की 20 सीट स्वीकृत थी जबकि स्लीपर कैटेगरी 26 सीटें स्वीकृत थी. बस मालिक चित्तौड़गढ़ निवासी तुराब अली ने ZEE मीडिया को बताया कि
अभी बस ने जैसलमेर से जोधपुर के बीच 3-4 चक्कर ही लगाए थे. इस बीच मंगलवार को बस में बड़ा हादसा हो गया.
आग कैसे लगी , इस सवाल पर तुराब अली चुप्पी साध गए. उन्होंने कहा कि बोले हो सकता है, पीछे से आग लगी और फिर बस में अंदर फैल गई. परिवहन विभाग को बस बॉडी कारखानों की भी जांच करनी चाहिए ? सवाल ये भी कि टूरिस्ट परमिट की बस कैसे स्टेज कैरिज चल रही थी.
बता दें कि जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जोधपुर जा रही एक निजी बस अचानक आग की चपेट में आ गई, जिससे कम से कम 21 यात्रियों की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बस में कुल 57 यात्री सवार थे. यह हादसा जैसलमेर-जोधपुर हाइवे पर उस समय हुआ जब बस जोधपुर की ओर जा रही थी. देखते ही देखते बस आग के गोले में बदल गई. कई यात्री बस के भीतर ही फंस गए और बाहर निकल नहीं पाए.
बस में पटाखे तो वजह नहीं?
जांच के शुरुआती चरण में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है. अधिकारियों के अनुसार, बस में सवार कुछ यात्री पटाखे लेकर जा रहे थे और यही आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है.
राजस्थान के मंत्री गजेन्द्र सिंह खिमसर ने हादसे के बाद कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा भयावह हादसा कभी नहीं देखा. बस के अंदर विस्फोट हुआ था. FSL टीम इसकी पूरी जांच करेगी. मंत्री ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि बस के अंदर पटाखों की वजह से आग फैली. बस और उसके अंदर का सारा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया.
हाइवे पर आग की लपटों में तब्दील हुई बस
जैसलमेर पुलिस के अनुसार, बस दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी. कुछ ही दूरी तय करने के बाद चालक ने देखा कि वाहन के पीछे से धुआं उठ रहा है. उसने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग इतनी तेज फैल चुकी थी कि पूरी बस लपटों में घिर गई.
पीएम ने जताया शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर बस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. PMO की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पीएम ने PMNRF से ₹2 लाख मृतकों के परिजनों को और ₹50,000 घायलों को सहायता राशि देने की घोषणा की.
