Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

महज 1 महीने पुरानी थी जैसलमेर हादसे वाली बस, फिर भी ...

Jaisalmer bus fire: जैसलमेर में चलती बस में आग लगने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसा 14 अक्टूबर मंगलवार को बस संख्या RJ09PA8040 में हादसा हुआ. 16 सितंबर 2025 को गाड़ी की खरीद हुई थी. जोधपुर RTO से बस की अस्थाई पंजीयन के कागज जारी हुए थे. बस मालिक चित्तौड़गढ़ निवासी तुराब अली ने ZEE मीडिया को बताया कि अभी बस ने जैसलमेर से जोधपुर के बीच 3-4 चक्कर ही लगाए थे. इस बीच मंगलवार को बस में बड़ा हादसा हो गया. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 15, 2025, 02:12 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 02:12 PM IST

Trending Photos

Sikar Weather Update: नंवबर से पहले ही सीकर में बढ़ी सर्दी, तेजी से लुढ़क रहा है पारा!
6 Photos
Sikar News

Sikar Weather Update: नंवबर से पहले ही सीकर में बढ़ी सर्दी, तेजी से लुढ़क रहा है पारा!

अब पैसों की कमी से नहीं रुकेगी पढ़ाई, राजस्थान की नई छात्रवृत्ति योजना ने बदली छात्रों की किस्मत!
7 Photos
Rajasthan government scheme

अब पैसों की कमी से नहीं रुकेगी पढ़ाई, राजस्थान की नई छात्रवृत्ति योजना ने बदली छात्रों की किस्मत!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का सबसे मंहगा शहर कौन सा है ?
6 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का सबसे मंहगा शहर कौन सा है ?

किस पहाड़ी पर रखा गया खाटू श्याम जी का कटा शीश, जहां से देखा उन्होंने महाभारत का युद्ध!
7 Photos
Khatu Shyam ji

किस पहाड़ी पर रखा गया खाटू श्याम जी का कटा शीश, जहां से देखा उन्होंने महाभारत का युद्ध!

महज 1 महीने पुरानी थी जैसलमेर हादसे वाली बस, फिर भी ...

Jaipur News: राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में आग लगने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसा 14 अक्टूबर मंगलवार को बस संख्या RJ09PA8040 में हादसा हुआ. 16 सितंबर 2025 को गाड़ी की खरीद हुई थी. जोधपुर RTO से बस की अस्थाई पंजीयन के कागज जारी हुए थे.


इसके बाद 1 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ RTO में बस का पंजीयन हुआ. जोधपुर के जैन ट्रेवल्स बॉडी बिल्डिंग कम्पनी से बस बनाई गई थी. टाटा कम्पनी की नई बस में बैठने की 20 सीट स्वीकृत थी जबकि स्लीपर कैटेगरी 26 सीटें स्वीकृत थी. बस मालिक चित्तौड़गढ़ निवासी तुराब अली ने ZEE मीडिया को बताया कि
अभी बस ने जैसलमेर से जोधपुर के बीच 3-4 चक्कर ही लगाए थे. इस बीच मंगलवार को बस में बड़ा हादसा हो गया.

आग कैसे लगी , इस सवाल पर तुराब अली चुप्पी साध गए. उन्होंने कहा कि बोले हो सकता है, पीछे से आग लगी और फिर बस में अंदर फैल गई. परिवहन विभाग को बस बॉडी कारखानों की भी जांच करनी चाहिए ? सवाल ये भी कि टूरिस्ट परमिट की बस कैसे स्टेज कैरिज चल रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बता दें कि जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जोधपुर जा रही एक निजी बस अचानक आग की चपेट में आ गई, जिससे कम से कम 21 यात्रियों की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बस में कुल 57 यात्री सवार थे. यह हादसा जैसलमेर-जोधपुर हाइवे पर उस समय हुआ जब बस जोधपुर की ओर जा रही थी. देखते ही देखते बस आग के गोले में बदल गई. कई यात्री बस के भीतर ही फंस गए और बाहर निकल नहीं पाए.

बस में पटाखे तो वजह नहीं?
जांच के शुरुआती चरण में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है. अधिकारियों के अनुसार, बस में सवार कुछ यात्री पटाखे लेकर जा रहे थे और यही आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है.

राजस्थान के मंत्री गजेन्द्र सिंह खिमसर ने हादसे के बाद कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा भयावह हादसा कभी नहीं देखा. बस के अंदर विस्फोट हुआ था. FSL टीम इसकी पूरी जांच करेगी. मंत्री ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि बस के अंदर पटाखों की वजह से आग फैली. बस और उसके अंदर का सारा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

हाइवे पर आग की लपटों में तब्दील हुई बस
जैसलमेर पुलिस के अनुसार, बस दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी. कुछ ही दूरी तय करने के बाद चालक ने देखा कि वाहन के पीछे से धुआं उठ रहा है. उसने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग इतनी तेज फैल चुकी थी कि पूरी बस लपटों में घिर गई.

पीएम ने जताया शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर बस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. PMO की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पीएम ने PMNRF से ₹2 लाख मृतकों के परिजनों को और ₹50,000 घायलों को सहायता राशि देने की घोषणा की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news