जयपुर में जैसलमेर जैसा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई बस, 2 मजदूरों की मौत

Jaipur Bus Fire Accident: जयपुर ग्रामीण जिले के मनोहरपुर इलाके में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. मजदूरों से भरी एक प्राइवेट स्लीपर बस हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई. हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है.



जानकारी के अनुसार, यह बस उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से मजदूरों को लेकर मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी. रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई. करंट फैलने के कारण बस में अचानक स्पार्किंग और आग लग गई. देखते ही देखते बस आग के गोले में बदल गई और उसमें बैठे मजदूरों में चीख-पुकार मच गई.

दमकल ने पाया आग पर काबू

हादसे की सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. सभी घायलों को तत्काल शाहपुरा उपजिला अस्पताल ले जाया गया. वहां से गंभीर रूप से झुलसे पांच मजदूरों को जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने दो मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और घटना की जांच शुरू कर दी है.

सभी मजदूर यूपी के बरेली के निवासी

शाहपुरा थाना अधिकारी हेमराज ने बताया कि हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. उन्होंने बताया कि यह हादसा 11 हजार केवी लाइन टूटने के कारण हुआ. बस में सवार सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले थे और मनोहरपुर के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आए थे.