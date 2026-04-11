जैसलमेर में बढ़ा गोडावण का कुनबा, पहली बार कृत्रिम नर्सरी में प्राकृतिक प्रजनन से जन्मे 11 नन्हे चूजे

Jaisalmer News: राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर से राज्य पक्षी गोडावण संरक्षण को लेकर बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है. विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) ने अब खुद अपनी विरासत संभालनी शुरू कर दी है. पहली बार संरक्षण केंद्र में पक्षियों ने प्राकृतिक तरीके से प्रजनन किया है, जो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

साल 2026 के प्रजनन सत्र में कुल 11 चूजों का जन्म हुआ है, जिनमें 3 प्राकृतिक तरीके और 8 कृत्रिम तरीके से पैदा हुए हैं. इस उपलब्धि के बाद डेजर्ट नेशनल पार्क के संरक्षण केंद्रों में गोडावण की कुल संख्या बढ़कर 79 हो गई है.

डेजर्ट नेशनल पार्क के DFO बृजमोहन गुप्ता के अनुसार, यह सफलता वर्षों से चल रहे संरक्षण प्रयासों का परिणाम है. अब तक गोडावण संरक्षण कार्यक्रम जंगल से लाए गए अंडों पर निर्भर था लेकिन इस बार पक्षियों ने खुद प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर नई उम्मीद जगाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दो केंद्रों पर बढ़ा कुनबा

वन विभाग के अनुसार, रामदेवरा स्थित केंद्र में गोडावण की संख्या बढ़कर 54 हो गई है. सम क्षेत्र के सुदासरी ब्रिडिंग सेंटर में 25 गोडावण मौजूद हैं. 2019 से शुरू हुए इस प्रजनन कार्यक्रम में अब तक 33 संस्थापक पक्षियों से 46 नए पक्षियों का जन्म हो चुका है. इस साल 11 नए चूजों का आना संरक्षण अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

खुले आसमान में उड़ान की तैयारी

वन विभाग अब इन पक्षियों को जल्द ही प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी कर रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन चूजों की सेहत और सक्रियता उम्मीद से बेहतर है, जिससे इन्हें जल्द थार के प्राकृतिक घास के मैदानों में छोड़ा जा सकता है.

सुरक्षा के विशेष इंतजाम

थार के घास के मैदानों में गोडावण की सुरक्षा के लिए 'प्रिडेटर प्रूफ' बाड़े तैयार किए जा रहे हैं और बिजली की लाइनों से होने वाले खतरे को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रजनन की यही गति बनी रही तो अगले 5 वर्षों में गोडावण की संख्या सुरक्षित स्तर तक पहुंच सकती है.

जैसलमेर DNP के DFO बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि जीआईबी संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के चौथे सत्र की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रही है. 11 चूजों का जन्म वैज्ञानिकों और फील्ड स्टाफ की कड़ी मेहनत का परिणाम है. सबसे खुशी की बात यह है कि अब पक्षी प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर रहे हैं और जल्द ही इन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा. थार में गोडावण की संख्या बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

गौरतलब है कि गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है और दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में गिना जाता है. ऐसे में जैसलमेर से आई यह खबर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-