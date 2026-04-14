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राजस्थान JJM घोटाले में बड़ा अपडेट, 960 करोड़ केस में 54 बंडलों में पहुंची चार्जशीट

Rajasthan Jal Jeevan Mission Scam: राजस्थान के 960 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले में ACB ने बड़ा कदम उठाते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ 15,686 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है. चार्जशीट 54 बंडलों में दो गाड़ियों से अदालत पहुंचाई गई. मामले में हाल ही में गिरफ्तार पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल के खिलाफ जांच जारी है, जबकि 21 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByMahesh pareek
Published:Apr 14, 2026, 08:43 AM IST | Updated:Apr 14, 2026, 08:43 AM IST

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राजस्थान JJM घोटाले में बड़ा अपडेट, 960 करोड़ केस में 54 बंडलों में पहुंची चार्जशीट

Rajasthan Jal Jeevan Mission Scam: राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित 960 करोड़ रुपये के घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस प्रकरण में 10 आरोपियों के खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र (चार्जशीट) कोर्ट में पेश कर दिया है. यह आरोप पत्र कुल 15,686 पेज का है, जिसे तैयार करने में लंबा समय लगा.

बड़े स्तर पर अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप

एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी, निरल कुमार और मुकेश पाठक शामिल हैं. इन सभी पर जल जीवन मिशन में बड़े स्तर पर अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं.

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इस भारी-भरकम आरोप पत्र को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए. जानकारी के अनुसार, चार्जशीट की कॉपियां 54 बंडलों में रखकर दो चौपहिया वाहनों के जरिए अदालत पहुंचाई गईं. इससे इस मामले की गंभीरता और दस्तावेजों के विशाल आकार का अंदाजा लगाया जा सकता है.

मामले में एक और अहम पहलू यह है कि हाल ही में पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, उनके खिलाफ जांच अभी जारी है, इसलिए उन्हें फिलहाल इस आरोप पत्र में आरोपी नहीं बनाया गया है. एसीबी उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और अनुसंधान लंबित है.

वहीं इस पूरे प्रकरण में कानूनी लड़ाई भी जारी है. सुबोध अग्रवाल सहित कुल 11 आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी और एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर सुनवाई 21 अप्रैल को प्रस्तावित है, जहां कोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला ले सकता है.

बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाले का यह मामला अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. एसीबी की ओर से चार्जशीट पेश किए जाने के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो गई है. आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि इस कथित घोटाले में किन-किन लोगों की भूमिका रही है और किस स्तर तक अनियमितताएं हुईं.

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