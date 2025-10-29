Zee Rajasthan
JJM में जंगल, अधूरे काम में 55 करोड़ का एडवांस भुगतान

Jaipur News : जल जीवन मिशन में जंग तो लगी हुई है, लेकिन अधूरे काम के एडवांस पैमेंट भी किए गए. लेकिन इसके बावजूद दो साल से फर्मों से कोई रिकवरी नहीं की गई. यानी हर घर नल योजना पर ब्रेक तो लगा ही है, इसके साथ ही कार्रवाई अब तक नहीं हुई.

Published: Oct 29, 2025, 03:04 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 03:04 PM IST

जल जीवन मिशन में ये हालात एक या दो गांवों की नहीं,बल्कि सैकडों गांवों में कुछ इसी तरह तस्वीर दिखाई दे रही है. यहां टंकियों का आधे अधूरे स्ट्रक्चर का पूरा पैमेंट कर दिया, फिर भी घरों तक पीने का पानी नहीं आया.

लेकिन इससे भी बडा सवाल तो ये है कि दो साल से फर्मों से अब तक ना तो रिकवरी हुई और ना ही जिम्मेदार इंजीनियर्स पर एक्शन हुआ. 139 इंजीनियर्स की चार्जशीट की फाइले विभाग में दौडी, लेकिन उनकी रफ्तार भी अब तक कम हो गई.यानि इस पूरे मामले का गणति समझे तो अब तक ना तो किसी अफसर पर गाज गिरी ओर ना ही भ्रष्टाचारी फर्मों से रिकवरी की.जी मीडिया ने गांवों से ग्राउंड जीरों पर जाकर अधूरे स्ट्रक्चर की सच्चाई जानी.

जमवारामगढ में जी मीडिया टीम पहुंची तो यहां लोगों ने आरोप लगाए कि घटिया सामग्री लगातार पूरी योजना को चूना लगाया.टंकी की बाउंड्री दो बार तोडकर बनाई,घटिया पाइप डाले. यानि घटिया काम के फर्जी पैमेंट किए गए.वहीं बहरोड में 2 करोड 72 लाख की योजना का भी हाल बेहाल है.क्योंकि यहां पर भी टंकियों के अधूरे स्ट्रक्चर दो साल खड़े है.

अधूरे काम का पूरा भुगतान

जिला एडवांस पैमेंट

जयपुर 10 करोड़

कोटपूतली-बहरोड़ 14 करोड़

दौसा 19 करोड़

अलवर 3 करोड़

सीकर 2.50 करोड़

झुंझुनू 2.50 करोड़

फर्जी प्रमाण पत्रों से लिए टैंडर

श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्मों ने इरकॉन के नाम पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लिया.पूरे मामले में दोनों ठेकेदार महेश मित्तल और पदमचंद जैन समेत 5 गिरफ्तारियां हो चुकी.लेकिन इसके बावजूद भी विभाग ने रिकवरी की कोई कार्रवाई नहीं की.6 जिलों में फर्जी पैमेंट करने वाले अफसरों पर गाज नहीं गिरी.सवाल ये है कि पहले तो अधूरे काम का पूरा भुगतान किया गया,लेकिन अब ना तो रिकवरी की जा रही और ना ही कोई कार्रवाई.यानि पूरा मामला ठंडे बस्ते में है.

