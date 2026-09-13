/जल जीवन मिशन की प्रगति से नाखुश अफसर, लापरवाही पर इंजीनियर्स को चार्जशीट का संकेत

Rajasthan News: राजस्थान में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति और सामने आ रही खामियों को लेकर उच्च अधिकारियों ने गहरी नाराजगी जताई है. प्रमुख सचिव हेमंत गेरा और एमडी राजन विशाल ने प्रदेश के इंजीनियर्स की वीसी के दौरान जेजेएम की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान लापरवाही और उदासीनता को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई. लापरवाही जारी रहने पर इंजीनियर्स को चार्जशीट दिए जाने की संभावना भी जताई गई है.



कई जिलों के अधिकारियों को लगाई फटकार

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वीसी के दौरान करौली, सीकर, अलवर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, बहरोड़ और डूंगरपुर में सामने आई लापरवाही को लेकर एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुप्रीडेंट इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाई गई. स्पर्श पोर्टल में एंट्री की खामियां, कनेक्शन की धीमी प्रगति और VWSC को योजनाओं के हैंडओवर में देरी को लेकर अधिकारियों से नाराजगी जताई गई.



स्पर्श पोर्टल पर भी सवाल

मीटिंग में स्पर्श पोर्टल पर एक्सईएन स्कीम्स की ओर से पेमेंट प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठा. स्कीम्स के भुगतान के लिए 10 स्टेप्स को गाइडलाइन के मुताबिक पूरा नहीं किया जा रहा है. इसके चलते स्कीम्स में ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है. एक्सईएन की अधूरी स्पर्श पोर्टल ट्रेनिंग को लेकर भी बैठक में मुद्दा उठा. इसी पोर्टल के माध्यम से स्कीम्स का पेमेंट किया जाता है.



12,500 में से 2,500 स्कीम्स हैंडओवर

प्रदेश में 12,500 स्कीम्स में से अब तक 2,500 स्कीम्स को VWSC को हैंडओवर किया जा चुका है. वहीं, अधिकतर स्कीम्स में ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करने में दिक्कतें सामने आ रही हैं. हर घर नल योजना में राजस्थान फिलहाल 31वें पायदान पर है और लंबे समय से रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है.



भुगतान और लंबित मामलों पर फैसले

ठेकेदारों के साथ हुई बैठक में OTMP के 88 करोड़ रुपये के बिल आगामी 7 दिनों में अपलोड करने का निर्णय लिया गया. वहीं 150 करोड़ रुपये के NRW बिल Wages & Means के माध्यम से 7 दिनों में प्रस्तुत किए जाएंगे. AMRUT 2.0 के तहत Cyber Treasury के लिए U.O. Note जारी करने का फैसला हुआ है.



SD रिलीज और GST Refund पर सहमति

ठेकेदारों की Security Deposit यानी SD राशि का अधिकतम 70 फीसदी तक रिलीज करने पर सहमति बनी है. इसके लिए Finance Department को 7 दिन में पत्र भेजा जाएगा. GST Refund के मामलों में Tax Rate Difference Clause 36E वाले टेंडरों की फाइल दोबारा प्रस्तुत की जाएगी और यह प्रक्रिया 18 सितंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.



टाइम एक्सटेंशन पर भी फैसला

Time Extension के मामलों में प्रत्येक ठेकेदार और प्रकरण के आधार पर फैसला होगा. MP Model के अनुसार प्रस्ताव Finance Department को 30 सितंबर तक भेजा जाएगा. Price Variation Clause वाले सभी टेंडरों के लिए Finance Department को अनुशंसा भेजी जाएगी, जिसकी समय-सीमा अक्टूबर के पहले सप्ताह तक तय की गई है.

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